- Declarația a fost facuta joi Alexandr Volkov, purtator al patriarhului rus Chiril. Declaratiile lui Volkov sunt citate de agentia Interfax, preluata de Reuters, si de Ria Novosti, preulata de AFP. 'Patriarhia Constantinopolului a luat astazi o decizie catastrofala. In primul rand pentru sine…

- Intr-un comunicat publicat la finalul sinodului, Patriarhia a anuntat ca 'isi reinnoieste decizia deja luata si conform careia Patriarhia ecumenica va autoriza autocefalia Bisericii Ucrainei'. Sfantul Sinod a decis, de asemenea, sa-l 'restabileasca in functia sa ierarhica' pe Patriarhul Filaret Denisenko,…

- "Practic de fiecare data cand Biserica Ortodoxa Rusa se afla intr-o situatie dificila, primim lovituri in spate din partea Patriarhiei de Constantinopol", a declarat vineri seful diplomatiei Patriarhiei Moscovei, mitropolitul Ilarion, in cursul unei conferinte de presa. Exista in Ucraina o biserica…

- Biserica Ortodoxa Rusa a anuntat vineri ca a intrerupt o parte din legaturile sale cu Patriarhia de Constantinopol careia ii reproseaza ca doreste sa recunoasca o Biserica ortodoxa ucraineana independenta de Moscova, relateaza AFP. "Practic de fiecare data cand Biserica Ortodoxa Rusa se afla intr-o…

- Biserica Ortodoxa Rusa deja pregatește un raspuns la acțiunile Patriarhiei de Constantinopol privind Ucraina, a declarat Vladimir Legoida, șeful Departamentului Sinodal pentru relațiile Bisericii cu societatea și mass-media al Patriarhiei Moscovei, pe canalul „Rossia 1“. Vineri, Patriarhia Constantinopolului…

- Biserica Ortodoxa Rusa l-a acuzat pe patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului ca a trimis reprezentanti in Ucraina fara sa fi informat in prealabil Patriarhia Moscovei, intr-un moment in care cele doua biserici sunt angajate in negocieri asupra viitorului religios al acestei tari, relateaza…