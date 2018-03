Stiri pe aceeasi tema

- "In procedura de urgenta sa o adoptam, dupa care sa o trimitem la promulgare. Dupa ce presedintele o promulga, dupa ce va fi publicata in Monitorul Oficial, vom decide imediat sa se continue procedura in Senat, respectiv votul efectiv pentru revizuirea Constiutiei si stabilirea datei referendumului",…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca, in semn de solidaritate cu Marea Britanie, in urma cazului otravirii unui fost spion rus, va declara persona non-grata un diplomat rus. Cazul otravirii agentului dublu Serghei Skripal si a fiicei lui continua sa produca tensiuni extraordinare intre Rusia si Marea…

- Procesul a început în anul 2013, dupa ce o tânara mama de 24 de ani a decedat la o zi dupa internarea sa. Avocații spun ca doctorii au eșuat sa-i acorde asistența medicala necesara la toate etapele, însa lezarea arterei subclavie stânga ar fi dus direct la decesul ei.…

- Sute de oameni, aparținand diverselor confesiuni, au participat, sambata, pentru al treilea an consecutiv, in Piața Unirii din centrul orașului Oradea, la o adunare publica in favoarea modificarii articolului 48 din Constituție, demers inițiat de Coaliția pentru Familie

- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion in Regatul Unit, a afirmat saptamana aceasta ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in care omologul sau rus a respins in bloc acuzatiile, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Credem ca Rusia…

- Potrivit procurorilor care cer arestarea preventiva a educatoarei care si-a ucis fiica de patru ani in baie, oribila crima a avut loc in jurul orei 17.30. Femeia se afla impreuna cu fiica, in baia din locuinta acestora. Copila se spala și se juca in cada, cand mama a impins-o cu capul sub apa pana…

- Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a declarat miercuri ca nu sunt probe suficiente privind implicarea Rusiei in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza site-ul publicatiei The Independent.

- Președintele Donald Trump este de acord cu concluziile autoritaților britanice in ceea ce privește posibila implicare a Rusiei in otravirea fostului colonel GRU Serghei Skripal și a fiicei acestuia Iulia. Potrivit liderului american, implicarea probabila a Federației Ruse este indicata de dovezile pe…

- Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, a declarat luni ca in locul actualului sef al statului, ar fi abordat subiectul aducerii in Romania a fostului deputat Sebastian Ghita din Serbia in cadrul intrevederii pe care Klaus Iohannis a avut-o recent cu presedintele sarb, Aleksandar Vucic, la Bucuresti.…

- Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Timisoara au deschis un dosar penal pentru incaierare si tulburarea ordinii si linistii publice in urma bataii in care a fost implicat si un judecator.

- Conducerea Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Arges a inceput o ancheta administrativa dupa ce, joi, o asistenta care a intervenit in localitatea Calinesti, unde un barbat si-a injunghiat concubina, a preluat agresorul care a incercat sa se sinucida si a lasat la fata locului victima, care era…

- Un barbat in varsta de 30 de ani si feciorii acestuia in varsta de un an si trei ani s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Cazul a avut loc in seara de marti, 7 martie, intr-o locuinta de pe strada Grenoble din Capitala, transmite IPN.

- Cei doi frați rapiți de pe strada de tatal lor grec au fost consiliați in regim de urgența de specialiștii Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecție a Copilului (DGASPC) a Primariei Sectorului 2. In rastimpul petrecut impreuna cu baiețelul și cu sora lui mai mare, psihologii s-au jucat, au…

- Imediat dupa Oscar, celebritațile s-au indreptat spre petrecerile gazduite de alte VIP-uri ori spre diverse locuri unde se putea servi masa la ore inaintate. Lea Michele și Nikki Reed, de exemplu, au ales sa mearga la Craig`s, un restaurant de fițe din Los Angeles. Ținutele purtate pentru o astfel de…

- Propunerea legislativa pentru modificarea Codului penal, prin care se elimina posibilitatea care permite ca agresorii sa fie exonerati de raspundere penala in cazuri de violenta in familie, informeaza Agerpres.

- Noi detalii in cazul crimei care a speriat speriat Slatina! Mai exact, infirmierul din Slatina care și-a ucis iubita, o asistenta de la Spitalul Județean Slatina, a lasat un bilet de adio in locuința sa, prin care iși explica gestul. Gheorghe Ghenea a scris ca victima sa, Ramona Cosmescu, avea o relație…

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a semnalat ca este dispus sa accepte functia de premier al Italiei in cazul victoriei coalitiei conduse de Silvio Berlusconi in scrutinul parlamentar de duminica.

- Dupa ce pe internat a circulat o fotografie cu o fetița pusa sa cerșeasca pe un ger napraznic, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui s-a autosesizat și a demarat o ancheta.

- SALARII MEDICI 2018. Cresteri ale salariilor de baza pentru personalul din sanatate si invatamant intra in vigoare incepand de joi, 1 martie. Un medic primar, care acum castiga 6.010 lei brut, va avea un salariu de baza de 13.338 de lei, iar un medic specialist, care acum are 4.675 de lei, va primi…

- Motivarea judecatorilor in cazul condamnarii unei femei de 33 ani din Barlad, pentru o infractiune la regimul circulatiei rutiere, scoate la iveala implicatiile profunde pe care le pot avea probleme din familie asupra unei persoane, in cazul de fata o profesoara respectabila.

- Sișu și Puya canta din nou impreuna. Cei doi au fost invitați in cadrul emisiunii de la Kanal D, unde au anunțat ca pregatesc un concert la Arenele Romane. „Vrem sa facem acum toate lucrurile pe care nu am apucat sa le facem pe vremea aia. Am facut o pauza de vreo 11 ani, a fost o perioada plina de…

- O familie din patru persoane a decedat in propria locuința. Cazul a avut loc astazi in jurul orei 18:00 intr-o casa din municipiul Balți. Este vorba de un barbat și o femeie in varsta de 28 de ani, dar și de copii acestora in varsta de 7 și respectiv 5 ani.

- Modificarea propusa suna astfel: „Nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de Presedinte al Romaniei cetatenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie, pana la intervenirea unei situatii…

- Casa Județeana de Pensii Salaj aduce noi precizari cu privire la acordarea ajutorului de deces. Incepand din data de 6 ianuarie 2018, conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 3/2018, cuantumul ajutorului de deces prevazut de Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste…

- O editie a emisiunii „Romania 9“, prezentata de Ionut Cristache si difuzata vara trecuta la TVR, a primit o somatie publica de la Consiliul National al Audiovizualului pentru lipsa de echilibru intr-o dezbatere ce a avut ca tema familia traditionala versus familia moderna.

- Epidemie de gripa in Europa. Ministerul Sanatatii recomanda vaccinarea antigripala Ministerul Sanatatii face apel pentru vaccinarea impotriva virusului gripal, dupa ce opt persoane au murit din cauza gripei. Specialistii atrag atentia ca la nivel european este epidemie, iar cea mai eficienta metoda…

- O fetita de patru ani, doua femei si un barbat au murit, saptamana trecuta, din cauza gripei, numarul deceselor provocate de virusul gripal ridicandu-se la opt in aceasta iarna. "Mi-as dori ca, in cel mai scurt timp, sa fie folosite toate dozele de vaccin disponibile in cabinetele medicilor…

- Din 06 ianuarie 2018, valoarea ajutorului de deces a crescut in Social / Pana la data de 05 ianuarie 2018, valoarea ajutorului de deces in cazul mortii asiguratului sau pensionarului a fost de 3.131. lei, iar in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului – 1.566 lei.…

- Marius Botan și-a injunghiat mortal fosta soție, chiar in biroul din incinta gradiniței unde era directoare. Acesta a dezvaluit ca, inițial, intenționase sa se sinucida in fața Nicoletei, motiv pentru care a și intrat in biroul ei, inarmat cu un cuțit.

- O investigație Sa Fie Lumina scoate la iveala implicarea financiara a Bisericii Ortodoxe Romane in distribuirea fluturașilor pentru referendumul care susține familia tradiționala. Chiar daca reprezentanții BOR s-au declarat inca de la inceput doar susținatori morali ai acestei acțiuni, se pare ca aceștia…

- Incepand din 6 ianuarie 2018, cuantumul ajutorului de deces a crescut de la 3.131 de lei la 4.162 de lei pentru pensionari si persoane asigurate. „Ajutorul de deces se achita in termen de trei zile lucratoare de catre Casa Judeteana de Pensii Arad, in cazul decesului asiguratului, cu conditia ca…

- Lovitura de teatru in idila care a zguduit politica romaneasca la inceput de an. Atat pastorul miliardar Ben-Oni Ardelean, vicepresedinte al Camerei Deputatilor si al PNL, cat si Ioana, tanara "ZEN" de la Senat, de care politicianul e indragostit pana peste cap, sunt cat se poate de casatoriti, ba mai…

- Fostul premier Dacian Ciolos a postat un mesaj pe Facebook prin care ii indeamna pe sustinatorii sai si ai Platformei Romania 100 sa nu se lase prada „dezamagirii si frustrarii” acestei zile, si ca la viitoarele alegeri „sa fie vocea decentei si a normalitatii”.

- ALDE a solicitat ca, dupa nominalizarea Vioricai Dancila in functia de prim-ministru, sa aiba o discutie cu aceasta, in cadrul careia sa fie punctate prioritatile partidului, a declarat miercuri vicepresedintele formatiunii Varujan Vosganian."Noi, ALDE, am solicitat ca, dupa nominalizare,…

- O familie cu 11 copii din Botiz traiește intr-o cocioaba. Cazul a fost prezentat de preotul Bisericii Greco-Catolice „sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Botiz, Mihai Huzau. Reprezentanții bisericii ii roaga pe toți cei cu dare de mana sa ajute aceasta familie. „Merita sa ii sprijinim pentru a fi mai…

- In 2018 se aplica noi reglementari legislative privind acordarea ajutorului de deces, cele mai importante dintre acestea referindu-se la cuantumul majorat substantial, modalitatea si termenul de acordare. Din 6 ianuarie 2018, valoarea ajutorului de deces este urmatoarea: – 4.162 lei, in cazul asiguratului…

- Situatiile disperate se pot transforma uneori in oportunitati si sanse la o viata mai buna, iar o mana de ajutor din partea comunitatii poate insemna enorm pentru o familie aflata in dificultate. Cu ajutorul Fundatiei Hope and Homes for Children, a Directiei Generale pentru Asistenta Sociala si Protectia…

- Coaliția pentru Familie reacționeaza la cazul pedofilului polițist, intens dezbatut in ultimele zile, și face apel la autoritați sa intervina pentru a stopa cauzele care duc la valul de abuzuri asupra copiilor. Coaliția amintește ca ignorarea valorilor creștine, cum s-a vazut și in cazul referendumului…

- Ajutorul de inmormantare a crescut cu 1.000 de lei, fiind acum in cuantum de 4.162 lei. Cui se acorda ajutorul de inmormantare. In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care…

- Lovitura pentru medicii de familie: Medicamentele compensate ar putea fi prescrise de medicul specialist Reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate au prezentat ministrului Sanatatii mai multe propuneri cu scopul de a rezolva situatia medicilor de familie, astfel va fi redefinit medicul…