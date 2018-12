Biserica Ortodoxă, obligată să-şi schimbe denumirea. Unde se întâmplă Presedintele Ucrainei a semnat sambata legea prin care i se cere Bisericii Ortodoxe Ucrainene sa-si modifice denumirea pentru a arata in mod explicit afilierea ei la Rusia si la Patriarhia Moscovei, informeaza Unian si dpa. Parlamentarii ucraineni au votat joi aceasta lege care ar putea obliga Biserica sustinuta de Moscova in Ucraina sa adauge la denumirea sa termenul ''rusa'', numindu-se astfel 'Biserica Ortodoxa Rusa din Ucraina', lege ce are drept scop diminuarea influentei preotilor pe care autoritatile de la Kiev ii considera drept o amenintare la adresa securitatii nationale. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Presedintele rus Vladimir Putin are nevoie de intreg teritoriul Ucrainei, deoarece imperiul rus nu exista fara Ucraina, a declarat sambata, la Harkov, seful statului ucrainean Petro Porosenko, citat de agentia de presa Unian, in contextul in care Moscova a anexat in 2014 peninsula Crimeea si este…

