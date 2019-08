Stiri pe aceeasi tema

- Campania arheologica desfasurata in situl de la fosta Manastire cisterciana din Igris, una dintre cele mai importante din Regatul Maghiar medieval, s-a incheiat cu descoperirea unei biserici mai vechi decat biserica manastirii.

- Veste buna pentru pensionarii C.A.P. din judetul Timis, ajunsi acum la varste venerabile. Acestia vor primi o masa calda in fiecare zi, datorita unui gest... The post Pensionarii C.A.P. din judetul Timis vor primi o masa calda in fiecare zi appeared first on Renasterea banateana .

- Primaria Lugoj impreuna cu Parohia Ortodoxa Romana „Adormirea Maicii Domnului” organizeaza joi, 15 august, cu prilejul praznuirii hramului Bisericii Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului”, traditionala sarbatoare a municipiului de pe Timis – Ruga lugojeana 2019. De dimineața, de la ora 11:30,…

- Veste neașteptata pentru 55 de absolvenți de liceu din județul Timiș care au solicitat recorectarea lucrarilor dupa afișarea primelor rezultate din cadrul examenului de Bacalaureat. Și asta pentru ca liceenii au aflat ca au promovat BAC-ul. Ministerul Educației Naționale a facut publice, ieri, rezultatele…

- Acesta a intrat in colectia Sectiei de Istorie a Muzeului National al Banatului in anul 1982 si se afla intr-o stare buna de conservare, anunta, luni, site-ul oficial al MNB. Realizate in stil istorist, cu motive decorative eclectice in relief, preluate din stilurile manierist, baroc si rococo, piesele…

- Povestea tezaurului de la Vinerea – Comoara gotica din inima Transilvaniei, descoperita in vatra medievala a localitații Exista momente care influențeaza istoria, locala sau naționala. Chiar daca o mare parte dintre descoperiri sunt intamplatoare, din punct de vedere arheologic ele sunt esențiale, aducand…

- Opt persoane au fost salvate si 263 evacuate din calea viiturilor, in ultimele 24 de ore, in judetele Arges, Arad, Bihor, Botosani, Buzau si Timis, informeaza Ministerul Afacerilor Interne. "In ultimele 24 de ore, pompierii, politistii si jandarmii au intervenit in 101 localitati din 23…

- Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei „Excelsior” din Arad a organizat in data de 24.05.2019 la Caminul Cultural din localitatea Sanpetru...