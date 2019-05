Biserica Invierii din Ierusalim

În Duminica Tomii, la Brașov va avea loc Parada Junilor (Social)

Ca în fiecare an, în prima duminică după Paştele Ortodox, denumită „Duminica Tomii”, are loc Parada Junilor, unul dintre cele mai importante manifestări ale identităţii oraşului nostru, care reuşeşte să reunească,în general, an de an, într-o singură zi, peste… [citeste mai departe]