Biserică în flăcări la Buzău, în timpul slujbei de Sf. Andrei. Oamenii au fost evacuați Un incendiu a izbucnit sambata dimineața, la biserica din Buzau, in timpul slujbei de Sf. Andrei. Pompierii au acționat de urgența și au evacuat oamenii. Un incendiu a izbucnit la biserica din Bragareasa, judetul Buzau, chiar in zi de mare sarbatoare. Potrivit reprezentanților ISU Buzau, au fost solicitati sa intervina pentru o misiune de stingere incendiu la camera centrala termica de la biserica din localitatea Bragareasa comuna Scutelnici, potrivit Observator.tv . In luna iunie, o femeie a murit intr-un incendiu la manastirea Voivodina din județul Tulcea. Victima, o femeie de 73 de ani locuia… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

