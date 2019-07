Biserica Evanghelică Fortificată de la Rupea, restaurată complet și digitalizată Biserica Evanghelica Fortificata de la Rupea, intemeiata la inceputul secolului al XIV-lea, a intrat in santier, iar in perioada urmatoare va fi restaurata complet pentru a fi transformata intr-un obiectiv turistic atractiv. Lucrarile au inceput in urma cu cateva saptamani la turnul bisericii, iar in urmatorii doi ani, monumentul va fi reabilitat complet, pentru a redeveni centrul cultural al orașului și va atrage anual mii de turiști sau cel puțin așa spera membrii comunitații evanghelice și autoritațile locale. „Urmeaza sa ne ocupam de exterior și de invelitoarea din tabla. Anul acesta este… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

