Dubla sarbatoare a fost in weekend-ul trecut, la Biserica Domneasca din Ploiești, ce poarta hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, dar care – din 2012 – se afla și sub ocrotirea Sfantului Serafim de Sarov, un fragment din moaștele acestuia aflandu-se la loc de cinste in cel mai vechi lacaș de cult al Ploieștiului, aflat in cartierul Mihai Bravu. Straiele tradiționale romanești au completat atmosfera sarbatoreasca, femei, copii și barbați imbracați in costume populare intregind imaginea de neuitat a dublei sarbatori. Slujbele oficiate de preotul paroh Augustin Parlea au fost susținute in altarul…