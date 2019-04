Biserica din Șuștra, în flăcări. Pompierii intervin Pompierii au intrat in stare de alerta dupa ce un apel la 112 a anunțat, in aceasta dimineața, izbucnirea unui incendiu la biserica din localitatea timișeana Șuștra. Conform primelor informații, incendiul este unul violent și a cuprins inclusiv turla bisericii. Pompierii sunt la fața locului și incearca stingerea flacarilor. Vom reveni cu amanunte. Articolul Biserica din Șuștra, in flacari. Pompierii intervin a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

