Biserică de 230 de ani, mistuită de flăcări. Opt autospeciale şi două elicoptere au fost trimise să stingă incendiul VIDEO Alarma de incendiu a fost data la ora locala 05.22 (ora 07.22, ora Romaniei). Cladirea cuprinsa de flacari este cea mai veche din oras, iar pentru stingerea flacarilor a fost mobilizat un important detasament de pompieri, compus din opt vehicule si doua elicoptere. Deschisa pentru prima oara in 1789, aceasta cladire a gazduit o buna bucata de vreme Biserica Sfantului Evanghelist Ioan, care a functionat ca institutie clericala pana in anul 1975. Acum gazduia sediul Biroului pentru Arte. Major fire in #blackburn town centre this morning. Sounds like things are exploding as well.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

