- Fiul emirului orașului Sharjah a murit, luni, la varsta de 39 de ani la Londra. Sheikh Khalid bin Sultan Al Qasim era designer de moda și locuia in capitala Marii Britanii unde a fondat brandul de imbracaminte Qasimi . In urma morții fiului emirului, Emiratele Arabe Unite au anunțat trei zile de doliu…

- Biserica Anglicana i-a indemnat luni pe enoriasii ei sa se comporte pe retelele de socializare dupa modelul lui Iisus, invitandu-i sa semneze o carta de buna conduita, ce vizeaza favorizarea unei "atmosfere pozitive" in spatiul online, informeaza AFP. "Retelele de socializare au transformat…

- Intr-un interviu acordat de Donald Trump jurnalistului Piers Morgan, președintele SUA a fost intrebat despre cum i s-au parut membrii familiei regale in timpul vizitei pe care a efectuat-o in Marea Britanie. Donald Trump a insistat ca a fost "OK" ca Ducesa de Sussex sa faca in trecut comentarii despre…

- BRUXELLES, 3 iunie - Sputnik, Daniela Porovaț. Partidele lui Nigel Farage (Partidul Brexit), al lui Salvini (Liga) și al lui Marine Le Pen (Adunarea Naționala) sunt nucleele principale ale negocierilor care se poarta în aceste zile pentru constituirea unui grup suveranist unit în Parlamentul…

- Cinci romani cu varste intre 18 și 24 de ani, au fost condamnați la cate zece ani de inchisoare dupa ce au violat in grup o tanara intr-un parc din Marea Britanie și au filmat intreg atacul cu telefoanele lor mobile. Cei cinci atacatori: Florin Calin, 20 de ani, Dorel Diaconu, 23 de ani, Oprea Dobre,…

- Persoanele care merg mai repede cel mai probabil vor trai mai mult. Este concluzia unui studiu realizat in Marea Britanie. Cercetarea bazata pe datele a aproape 500 de mii de britanici arata ca speranța de viața a persoanelor cu un ritm obșnuit de mers este mai mare, indiferent de greutate. Subponderalii…