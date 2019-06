Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Permanent National al PSD se reuneste miercuri, printre temele ce urmeaza a fi discutate fiind mandatul cu care delegatia social-democrata va merge la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis, au declarat surse din partid pentru AGERPRES. Aceleasi surse au mentionat ca a fost…

- Zi agitata pentru PSD-iști. Dupa ce au pierdut catastrofal alegerile, iar liderul Liviu Dragnea a fost trimis la pușcarie in dosarul angajarilor fictive, social-democrații intra, marți, in ședința. PSD va avea ședința Biroului Permanent Național marți, ora 11.00, la Parlament. De la 18.00 social-democrații…

- Liviu Dragnea a convocat, marti, la Parlament, o sedinta a coalitiei, pentru a analiza variantele pe care le au la dispozitie, in urma refuzului presedintelui Klaus Iohannis de a accepta remanierea propusa de premierul Viorica Dancila. Surse din PSD au precizat ca varianta restructurarii Guvernului,…

- PSD a pus deja la cale o strategie pentru referendumul pe Justiție, care va fi organizat pe 26 mai, la cererea președintelui Klaus Iohannis, in data in care vor avea loc și alegerile europarlamentare.

- PSD i-a dat o replica președintelui Klaus Iohannis, luni, dupa ce șeful statului s-a aratat nemulțumit de ”felul prin care guverneaza PSD”, prin ordonanțe de urgența. Social-democrații au transmis un comunicat de presa in care afirma ca președintele Romaniei ”nu este in masura sa avertizeze nici Guvernul,…

- Social-democrații au transmis ca președintele Klaus Iohannis ar trebui sa iși ceara scuze pentru faptul ca a blocat nejustificat bugetul, precizand ca șeful statului este in greva, in contextul protestului „Romania Vrea Autostrazi", in timp ce PSD incepe lucrarile la autostrada ...

- Sedinta de Guvern de luni a fost amanata cu o zi, dupa ce Ordonanta de Urgenta privind plafoanele, necesara pentru aplicarea bugetului de stat pe 2019, nu a primit avizul Consiliului Economic si Social. Potrivit Executivului, intrunirea Guvernului va avea loc, cel mai probabil, marti, de la ora 14,00.…

- Guvernul se reuneste in sedinta, luni, de la ora 11.00, si ar putea adopta o Ordonanta de Urgenta pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pentru 2019 dupa ce Curtea Constitutionala a admis sesizarea presedintelui Klaus Iohannis pe aceasta tema. Liderul PSD,…