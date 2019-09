Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, a declarat luni ca liderii de grup vor analiza solicitarea lui Calin Popescu-Tariceanu de renegociere a functiilor in Biroul permanent al Senatului in urma desfiintarii grupului ALDE si cererea de configurare a unui grup mixt "Democratia". "Asta…

- "Ne vom stradui ca cel tarziu luni sesizarea privitoare la alegerea neregulamentara a presedintelui Senatului, in persoana lui Melescanu, sa fie depusa la Curte. De ce luni? Pentru ca va trebui sa strangem semnaturi si de la alti parlamentari care impartasesc acest punct de vedere, ca alegerea a…

- 'In discutiile pe care le-am avut in Comitetul liderilor, pozitia noastra a fost ca grupul ALDE este reprezentat, incepand de ieri, de persoana presedintelui Senatului care a fost ales, Teodor Melescanu. Nu am ajuns la o concluzie, am avut discutii destul de aprinse acolo. Ramane sa vedem ulterior…

- Meleșcanu a fost votat in turul 2 de 73 de senatori, in timp ce Alina Gorghiu a obținut 59 de voturi. Presedintele Senatului a fost ales in al doilea tur de scrutin, dintre Teodor Melescanu si Alina Gorghiu, pentru ca niciunul dintre candidati nu a intrunit de prima data majoritatea voturilor celor…

- Senatorul ALDE Teodor Melescanu a fost ales presedinte al Senatului, cu sustinerea PSD, dupa un vot in doua tururi. Liberala Alina Gorghiu, desi a fost sustinuta de toate partidele de Opozitie, inclusiv ALDE, a pierdut. In plen, Calin Popescu Tariceanu a avut dispute atat cu PSD, cat si cu USR. Liderul…

- Noul presedinte al Senatului va fi ales marti, dupa ce saptamana trecuta fostul presedinte al forului Calin Popescu-Tariceanu a demisionat ca urmare a retragerii ALDE de la guvernare. Pentru functia de presedinte al Senatului au fost anuntati pana in prezent trei candidati: Teodor Melescanu, sustinut…

- Biroul Permanent a decis saptamana trecuta ca președintele Senatului sa fie votat marți, 10 septembrie. Tot marți, inainte de plen, va exista o alta ședința a Biroului Permanent in Senat. Premierul Viorica Dancila a anunțat, luni seara, ca PSD a stabilit in Comitetul Executiv al partidului, sa il…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anunțat in plenul Senatului ca demisioneaza din funcția de președinte al acestui for, invocand faptul ca alianța politica prin care a obținut acest post s-a rupt. Dupa anunț, lucrarile plenului s-au suspendat pentru ca liderii de grup sa depuna propunerile…