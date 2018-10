Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Stelian Ion a anuntat, in plenul Camerei Deputatilor, depunerea unei motiuni simple pe Justitie, initiata de formatiunea sa si de liberali, intitulata "Ministrul Justitiei, un ministru de nota 4"."Dupa cum stiti, pentru fiecare dintre noi vine o vreme a evaluarilor. A venit astazi vremea…

- Camera Deputaților va vota, miercuri, moțiunea simpla inițiata de PNL impotriva ministrului Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, intitulata "Stimulat de PSD, fara pic de competența, taie Deneș in paduri și la verzi… și la uscate", informeaza Mediafax. In cadrul dezbaterii din plenul de marți al…

- Motiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului Culturii, George Ivascu, va fi dezbatuta luni, 15 octombrie, urmand sa fie votata miercuri, pe 17 octombrie, a anuntat secretarul general al Camerei Deputatilor, Georgian Pop, dupa sedinta de miercuri a Biroului Permanent.

- Motiunea simpla impotriva ministrului Transporturilor, Lucian Sova, intitulata "Romania sub oranduirea PSD - Rusinea Europei la infrastructura de transport", va fi dezbatuta si votata marti, in plenul Senatului, incepand cu ora 16,00, informeaza site-ul acestui for legislativ. Cei 35 de…

- Senatorii PNL si USR au depus, miercuri, in plenul Camerei superioare a Parlamentului, motiunea simpla impotriva ministrului Transporturilor, Lucian Sova, intitulata "Romania sub oranduirea PSD, rusinea Europei la infrastructura de transport".