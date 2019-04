Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din Statele Unite au anuntat joi ca l-au acuzat pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, de conspiratie pentru accesarea unor documente guvernamentale clasificate, in anul 2010, si urmeaza sa ceara oficial extradarea acestuia in SUA, relateaza Reuters si The Guardian. ...

- Marea Britanie a garantat Ecuadorului ca fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, nu va fi extradat intr-un stat care aplica pedeapsa cu moartea, a declarat joi presedintele ecuadorian Lenin Moreno, la scurt timp dupa anuntul privind arestarea fondatorul WikiLeaks, transmite Reuters. Politia…

- Spania isi va redeschide consulatul de la Manchester, cel de-al treilea din Marea Britanie, inchis in perioada crizei, pentru a veni in sprijinul cetatenilor sai rezidenti in Regatul Unit si afectati de Brexit. "In fata circumstantelor unui Brexit iminent, consideram necesar sa intarim prezenta consulara…

- Președintele ecuadorian Lenin Moreno l-a acuzat marți intr-un interviu pentru un post local de radio ca fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, "a incalcat in mod repetat" termenii azilului politic, acesta traind de aproape sapte ani in ambasada de la Londra a Ecuadorului, relateaza Mediafax citand Reuters.

- Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a condamnat vineri "utilizarea aparent intentionata de catre Israel a fortei letale si a altor forte in mod excesiv'' impotriva civililor protestatari in Gaza si a cerut ca cei care au comis aceste violente sa fie adusi in fata justitiei, relateaza Reuters.…

- Irlanda nu s-ar opune unei cereri a Regatului Unit de a amana cu un an si noua luni termenul pentru Brexit, a declarat luni ministrul irlandez de externe, Simon Coveney, citat de Reuters. Aflat la Geneva, la o reuniune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, seful diplomatiei Republicii Irlanda…

- Avocatii lui Julian Assange au depus o "cerere urgenta" la Comisia Interamericana pentru Drepturile Omului (IACHR) pentru a obtine ca autoritatile americane sa dezvaluie actul de inculpare care il vizeaza in SUA, a anuntat miercuri WikiLeaks, organizatia fondata de Assange, relateaza AFP, potrivit…

