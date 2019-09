Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al PNL se va reuni pe 8 august la Bucuresti, a anuntat luni presedintele liberalilor, Ludovic Orban. "Am luat decizia de a convoca Consiliul National al PNL in data de 8 august, la orele 16,00. Am stabilit ordinea de zi pentru acest Consiliu National. Printre punctele…

- Surse din conducerea Parlamentului European au confirmat pentru Ziare.com ca Laura Crodruta Kovesi ramane candidatul unic al PE pentru functia de procuror-sef european, urmand ca, in cursul zilei de joi, cel mai probabil, presedintele Parlamentului sa si emita un comunicat in acest sens. Conferinta…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anunțat, luni, ca a mandatat europarlamentarii liberali sa faca lobby pentru susținerea candidaturii Ursulei von der Leyen pentru funcția de președinte al Comisiei Europene și pentru susținerea Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European, relateaza Mediafax.„În…

- "PNL continua batalia pentru a asigura succesul candidatului roman pentru functia de procuror sef european. Desemnarea se face de catre Parlamentul European si de Consiliul Uniunii Europene. In ciuda sabotajului guvernului, europarlamentarii PNL au reusit sa convinga majoritatea din Parlamentul European…

- Grupurile parlamentare ale ALDE din Senat si Camera Deputatilor au desemnat-o luni pe Renate Weber drept candidat pentru functia de Avocat al Poporului, a anuntat presedintele formatiunii, Calin Popescu Tariceanu. El a precizat ca fostul europarlamentar Renate Weber este sustinut de intreaga…