Biroul Executiv al PNL a votat excluderea lui Zamfir din partid (surse)

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca a ramas "putin nedumerit" atunci cand a aflat de numirea fostului ministru de Finante Ionut Misa la conducerea ANAF. "Am ramas putin nedumerit cand am aflat. In rest, trebuie sa-si faca treaba", a spus Iohannis. Ionut Misa…

- Premierul Viorica Dancila a decis numirea a doi noi secretari de stat la Ministerul Transporturilor, Ion Iordachescu si Calin Cristian Fort. Deciziile au fost publicate miercuri in Monitorul Oficial. De asemenea, prim-ministrul a decis numirea lui Mergeani Nicea in functia de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca va propune la sedinta Biroului Executiv al formatiunii excluderea din partid a senatorului Daniel Zamfir. "Voi propune excluderea din partid a...

- Presedintele Klaus Iohannis va vizita miercuri Salonul International de Automobile Bucuresti - SIAB 2018, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit Presedintiei, seful statului va vizita SIAB incepand cu 17,00. Salonul International de Automobile Bucuresti se desfasoara…

- Presedintele Klaus Iohannis a plecat, luni, de la sediul Serviciului Roman de Informatii (SRI), unde a participat la prezentarea bilantului institutiei pe anul 2017, fara sa dea declaratii. Seful statului a stat la sediul SRI in jur de doua ore. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Peia, editor:…

- Alexandru - Vasile Oprean a fost eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Claudia Stanescu,…

- Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri seara, la Teatrul National Bucuresti, la premiera filmului documentar "Romania neimblanzita", au precizat pentru AGERPRES surse oficiale. Filmul este un documentar despre padurile Romaniei si urmeaza sa intre in aprilie si in cinematografe.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat luni, referindu-se la decizia Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) privind proiectul de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, ca asteapta ca liderul UDMR, Kelemen Hunor, sa isi ceara scuze."Dupa cum bine stiti am fost…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca Biroul Executiv al partidului a cerut Biroului Judetean Neamt sa revina asupra deciziei de dizolvare a Biroului Local PNL Piatra Neamt, aratand ca o echipa condusa de secretarul general al liberalilor, Robert Sighiartau, a fost desemnata sa realizeze…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la finalul intalnirii cu delegatia alesilor locali unionisti din Republica Moldova, ca PNL sustine unirea si ca Romania este pregatita pentru realizarea acesteia, insa trebuie sa existe o vointa exprimata in Republica Moldova.

- Președintele PSD Alba a vorbit, joi, pentru prima data despre excluderea din partid a primarului din Ciugud, Gheorghe Damian. Acesta nu a oferit explicații concrete cu privire la ce i s-a imputat edilului, lansand mai dregraba o serie de aluzii. ”Nu este om de echipa”, a primit ”aprecieri” de la adversarii…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut miercuri Parlamentului reexaminarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. ''In opinia noastra, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca sambata Congresul PSD nu a fost unul al unui partid democratic si a apreciat ca noul slogan al social-democratilor este "Baga-i in duba" sau "Vine duba"."In Cartea Neagra elaborata de PNL veti vedea toate raspunsurile la povestile vanatoresti de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie le faca opozitie social-democratilor, "dand cu parul" in alesii locali ai PSD iar cine nu are puterea sa o faca trebuie sa abandoneze si sa lase locul altcuiva. "Sunt un om bland, iubesc oamenii, intotdeauna am preferat in actiunea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca liberalii vor veni cu un program de guvernare, diferit de cel al actualului partid de guvernare, „ o colectie de minciuni scoase din cartile cu baronul Munchausen”. „Ni se cere de foarte multi analisti, comentatori si foarte multi cetateni sa venim cu un…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat vineri ca il va propune pe presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, pentru functia de presedinte al Consiliului National. "I-am spus domnului Badalau, dupa Congres o sa convocam Consiliul National si eu sa-l propun ca presedinte al Consiliului…

- Social-democratul Nicolae Banicioiu, care si-a depus candidatura pentru functia de presedinte executiv al PSD, a declarat vineri ca este un membru "onest" de partid, precizand ca spera sa fie sustinut de liderul formatiunii, Liviu Dragnea. "Liviu Dragnea am inteles ca sustine toti membrii onesti de…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a afirmat miercuri, la prezentarea bilantului Ministerului Public pe anul 2017, ca se roaga ca dosarul "Hexi Pharma" sa nu ajunga destul de curand la aceasta instanta, pentru ca nu are unde sa-l depoziteze. (continua) AGERPRES/(AS…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, la finalul sedintei Comitetului Executiv National, ca o prima evaluare a activitatii ministrilor din Guvernul Dancila va avea loc dupa congresul din 10 martie, in cadrul coalitiei de guvernare. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Andreea…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat si secretarul general vor fi alesi prin vot la Congresul PSD din 10 martie, a anuntat luni presedintele formatiunii, Liviu Dragnea, la finalul sedintei Comitetului Executiv National. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Andreea Rotaru, editor…

- Plenul Senatului urmeaza sa dezbata si sa voteze luni seara proiectul de lege al apartinand senatorului PNL Daniel Zamfir si semnat de mai multi parlamentari PSD, care modifica Ordonanta de Guvern 13/2011, astfel incat dobanda pentru creditele ipotecare nu va depasi de 2,5 ori dobanda de referinta a…

- Directia Nationala Anticoruptie isi va prezenta miercuri, de la ora 11,00, la Sala de Marmura a Cercului Militar National din Bucuresti, raportul de activitate pe anul 2017. Potrivit unui comunicat de presa al DNA, accesul jurnalistilor in sala de conferinta va fi permis incepand cu ora…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in sedinta social-democratilor nu s-a discutat despre situatia din Justitie, dar a spus ca asteapta de la ministrul Tudorel Toader sa nu se faca de ras. "Sa nu se faca de ras", a raspuns Dragnea, intrebat, dupa sedinta BPN al PSD,…

- Fostul deputat Vlad Cosma a fost citat pentru marti, la ora 11,00, la Parchetul General, pentru a fi audiat in legatura cu plangerea pe care a depus-o impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de compromiterea intereselor Justitiei,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri ca 27 dintre secretarii de stat propusi de PSD vor fi inlocuiti. "Am finalizat evaluarea secretarilor de stat. Sunt 27 de secretari de stat care vor fi inlocuiti din 96. Mai sunt 2-3 cazuri in care vor mai fi discutii zilele urmatoare",…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat vineri excluderea din PSD a primarului Iasiului, Mihai Chirica, aratand ca in acest partid exista o "forma de sultanat", iar cine nu il urmeaza "orbeste" pe Liviu Dragnea este dat afara. "Niciun om normal nu mai are ce sa caute in PSD si…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca majorarea "artificiala" a salariilor angajatilor din mediul privat risca sa afecteze zeci de mii de companii, sustinand si ca in administratia centrala cresterile salariale promise se dovedesc a fi o noua "minciuna gogonata" a Guvernului PSD-ALDE. …

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, marti, excluderea din magistratura a lui Mircea Negulescu, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. Decizia nu este definitiva. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca anul 2018 nu ar trebui sa fie unul al luptei permanente pentru putere, ci al proiectelor importante. Totodata, el s-a pronuntat, la finalul sedintei grupurilor parlamentare reunite ale UDMR, pentru un dialog permanent intre toate…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat joi, intr-un interviu pentru ziare.com, ca senatorul liberal Daniel Zamfir ar urma sa fie exclus din partid daca "va continua pe linia" unor "atitudini neconforme cu deciziile partidului", referindu-se la proiectul de lege prin care Zamfir propune limitarea…

- România pledeaza "ferm" pentru întarirea relatiei transatlantice, a afirmat, marti, presedintele Klaus Iohannis. "România pledeaza ferm pentru ca aceasta relatie (transatlantica - n.r.) sa fie întarita", a subliniat Iohannis, la întâlnirea anuala…

- Aderarea României la Spatiul Schengen este esentiala, a declarat, marti, presedintele Klaus Iohannis, la întâlnirea anuala cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. "Aderarea la Spatiul Schengen continua sa fie pe agenda noastra, pentru ca este esentiala",…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, la finalul consultarilor cu președintele Klaus Iohannis de miercuri, 17 ianuarie, ca liberalii susțin varianta alegerilor anticipate, pentru ca romanii s-ar fi razgandit de la ultimele alegeri parlametare pana acum.Vezi și: Topul partidelor: Pe…

- Partidele politice sunt așteptate la Cotroceni pentru consultarile cu președintele Klaus Iohannis in vedere desemnarii premierului. Coaliția PSD-ALDE este prima care se va intalni cu șeful statului. UPDATE 13:58 Delegația USR a ajuns la Palatul Cotroceni Delegația USR a ajuns la consultarile de la Cotroceni.…

- Inspectia Judiciara a exercitat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri. Actiunea a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara…