Biroul Electoral Central raspunde solicitarilor de prelungire a programului de votare: Procesul electoral incepe la ora 7:00 si se incheie la 21:00

- Programul de votare incepe la ora 7,00 si se incheie la ora 21,00, se arata intr-un raspuns al Biroului Electoral Central (BEC) la solicitarile referitoare la prelungirea procesului electoral de duminica. BEC a primit patru sesizari pentru prelungirea programului de votare la sectiile din strainatate,…

- BEC a stabilit ca nu va prelungi programul de vot, dupa ora 21.00 in sectiile de votare din strainatate, au declarat surse ale institutiei. Biroul Electoral Central (BEC) a stabilit ca nu va prelungi programul de vot, dupa ora 21.00 in secțiile de votare din strainatate, au declarat surse ale instituției.…

- Florentina Vasilațeanu, președintele Biroului Electoral pentru Secțiile de Vot din Strainatate, a anunțat ca i-a cerut Biroului Electoral Central sa prelungeasca programul de votare, in urma mai multor solicitari in acest sens, potrivit B1TV care citeaza stiripesurse.ro. „In condițiile in care noi am…

- Ministerul de Externe a solicitat Biroului Electoral Central prelungirea programului de votare in diaspora, astfel incat toți romanii din strainatate sa poata vota. Solicitarea ministerului vine dupa ce in fața secțiilor de votare din principalele orașe din Europa s-au format cozi de mii de oameni.…

- In contextul desfașurarii alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European și Referendumul national, la sediul MAI a avut loc prima declarație de presa a purtatorului de cuvant comisar-șef de poliție Monica Dajbog, transmite Ministerul Afacerilor Interne. Redam in continuare conținutul…

- "Efectivele Ministerului Afacerilor Interne care pe parcursul noptii au asigurat paza celor 18.730 de sectii de votare le-au predat cu sigiliile intacte, in aceasta dimineata la ora 6, presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de vot. Sectiile de votare din tara au fost deschise la ora 7…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat ca au fost mobilizați peste 50.000 de angajati pentru asigurarea unui proces electoral fara incidente la alegerile europarlamentare 2019. Cei mai mulți dintre aceștia vor asigura paza secțiilor de votare. "Pentru protectia sectiilor de votare si mentinerea…