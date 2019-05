Hotararea vizeaza modificarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor electorale constituite la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European.



"Biroul Electoral Central isi inceteaza activitatea la 48 de ore de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, a rezultatului acelui scrutin din 26 mai 2019 care se publica ultimul, fie ca este rezultatul referendumului, potrivit art. 45. alin (3) din Legea nr. 3/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, fie ca acesta este rezultatul alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European,…