Stiri pe aceeasi tema

- Pana in data de 25 septembrie, 14 candidati pentru alegerile prezidentiale au fost validati si au depus declaratiile de avere si de interese pentru postul vizat. Printre ei se numara si Viorel Catarama, de la Partidul Dreapta Liberala. La data de 17 septembrie, el si a completat declaratiile de avere…

- Documente atasate: Declrataie de avere Klaus Iohannis Klaus Iohannis deține in prezent cinci imobile, conform declaratiei de avere publicate de Biroul Electoral Central. Unul dobandit in 1997, prin cumparare, de 84.60 mp, alt imobil obținut prin cumparare in 2001 de 253 mp, unul obținut prin donație…

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Candidatul independent la președinție Alexandru Cumpanașu are o avere impresionanta, potrivit declarației depuse la Biroul Electoral Central. O avere ce a aparut in conturile...

- Conform declarațiilor de avere depuse la Biroul Electoral Central, principalii trei candidați pentru Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis, Viorica Dancila și Dan Barna, au in conturi sume mari de bani, dar și proprietați.Klaus Iohannis, candidat al PNL pentru un al doilea mandat la Cotroceni, are, potrivit…

- Termenul limita de depunere a candidaturilor pentru alegerile prezidențiale a expirat duminica, 22 septembrie, la ora 24:00. Pana in prezent, candidaturile depuse de Klaus Iohannis, Dan Barna, Viorica Dancila, Kelemen Hunor, Mircea Diaconu și Theodor Paleologu au fost validate de Biroul Electoral Central…

- Madalina Dobrovolschi a fost numita, pe 1 septembrie 2016, purtator de cuvant al presedintelui Klaus Iohannis, avand functie de consilier de stat la Administratia prezidentiala. Fosta prezentatoare de televiziune, cunoscuta dupa numele de fata, Puscalau, este maritata cu pilotul TAROM Emil Dobrovolschi. …

- Cea de-a 8-a editie a festivalului de moda de la Sibiu i-a reunit pe unii dintre cei mai cunoscuti designeri. Carmen Iohannis a venit la prezentarea de moda impreuna cu cateva prietene. Sotia presedintelui Klaus Iohannis a admirat ținutele prezentate și chiar a fotografiat cateva cu telefonul mobil.…

- Fostul secretar general al PSD Codrin Ștefanescu are o reacție amuzanta la declarațiile facute de Klaus Iohannis in urma cu puțin timp. Șeful statului a cerut guvernului o lege pentru modificarea legislației pe Justiție, dar și sa fie informați cu privire la cine vor fi candidații aleși pentru funcția…