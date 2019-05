Biroul Electoral Central a decis cum se va desfăşura votul pentru europarlamentare şi referendum Documente atasate: BEC BEC a stabilit ca alegatorii care vor sa voteze pentru referendum sa primeasca ambele buletine de vot, cu cele doua intrebari, neputand opta pentru primirea doar a unuia dintr ele. Insa, alegatorul poate vota fie pentru una dintre intrebari, fie pentru ambele, fie pentru niciuna.



O noutate ce ar putea decide soarta referendumului sau a alegerilor parlamentare este cea care prevede ca votantul care opteaza pentru un singur tip de scrutin (n.r. fie alegeri europarlamentare, fie referendum), poate sa revina in secția de votare și sa voteze, pana la inchiderea urnelor,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central a stabilit procedurile de votare pentru alegerile parlamentare și pentru referendumul de pe data de 26 mai. Conform documentului intrat in posesia STIRIPESURSE.RO, BEC a stabilit ca alegatorii care vor sa voteze pentru referendum sa primeasca ambele buletine de vot, cu cele…

- Candidatul PNL pe prima pozitie a listei pentru alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, a declarat marti, la Buzau, ca vor merge la urne pe 26 mai "cel putin 500.000 de romani din diaspora", ceea ce va face ca prezenta la vot sa fie mult mai mare decat la precedentele alegeri europarlamentare."Va…

- Senatorul liberal Ioan Cristina considera inacceptabila prevederea legala potrivit careia președintii secțiilor de votare trebuie sa-i intrebe pe cetatenii care merg la vot la alegerile europarlamentare daca voteaza si la referendum. „Aceasta prevedere trebuie scoasa. Orice cetațean știe de ce vine…

- ''Referendumul este o pacaleala. O sa aiba o problema cu USR și cu Cioloș, de aceea eu nu cred ca ei o sa voteze la referendumul lui Iohannis. Nu știu cum o sa voteze oamenii aștia la referendum cand Cioloș a aprobat OUG de modificare a Codului penal. A modificat inclusiv pedepse, ceea ce…

- Grea lovitura pentru tandemul Ciolos-Barna! BEC a respins inscrierea aliantei lor la europarlamentare! Biroul Electoral Central a respins inscrierea Alianței USR-PLUS pentru europarlamentare, potrivit unui comunicat al Alianței. „Pretextul BEC a fost acela ca Dan Barna și Dacian Cioloș nu ar figura…

- Biroul Electoral Central a decis astazi respingerea cererii de inscriere pentru alegerile europarlamentare din luna mai a Alianței 2020 USR-PLUS. Dacian Cioloș, președintele PLUS, a precizat ca hotararea este o insulta la adresa electoratului și un act nedemocratic total. Acesta a acuzat, totodata,…

- PLUS acuza Biroul Electoral Central (BEC) ca a respins, "in mod abuziv", cererea de inscriere in competitia pentru alegerile europarlamentare a Aliantei 2020 USR PLUS, sub pretextul ca Dan Barna si Dacian Ciolos nu ar figura ca presedinti ai partidelor pe care le conduc in Registrul partidelor politice.…

- Biroul Electoral Central a decis ca alianța USR-PLUS nu poate intra in alegeri, iar cele doua partide vor fi nevoite sa mearga separat.”Biroul Electoral Central (BEC) a decis astazi in mod abuziv respingerea cererii de inscriere in competiția electorala a Alianței 2020 USR PLUS pentru alegerile…