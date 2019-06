Biroul de credit, o "sperietoare" pentru clientii institutiilor financiare: ce trebuie sa stii

Stiri pe aceeasi tema

- Cultivarea capșunilor este o idee de afaceri rentabila chiar și pe suprafețe mici. Acest lucru o demonstreaza Ștefan și Loredana Deiu, doi tineri bucureșteni care au decis, anul trecut, sa inființeze o plantație de capșuni pe o suprafața de 5.200 mp in Fierbinții de Jos, județul Ialomița. Cu toate ca…

- Dezvoltatorul de software cu capital 100% românesc, Fortech anunța lansarea unui parteneriat strategic cu o firma de consultanța în servicii financiare din SUA, CoreCapital Management. Cele doua entitați își unesc forțele sub umbrela AIPERION pentru a le oferi investitorilor un portofoliu…

- ANUNT IMPORTANT Va informam ca Biroul de Informare si Asistenta Societati, al CCINA Constanta functioneaza in incinta Camerei de Comert, din Bdul. Alexandru Lapusneanu nr 185A, parter, fosta Banca a Religiilor.Asiguram servicii profesionale de intocmire si modificare acte firme, preluare si depunere…

- Contabilitate este des intalnit in lumea afacerilor, fiind una dintre cele mai importante functii in orice companie. In termeni simpli, contabilitatea este procesul de inregistrare, sintetizare si analiza a tranzactiilor financiare ale unei intreprinderi. O afacere poate sa aiba un departament de contabilitate…

- Milenialii reprezinta generația noului mileniu, care includ oameni care au varsta cuprinsa intre 22-37 de ani. Este vorba despre oameni care se adapteaza rapid, care sunt hotarați și mai conectați la noile tehnologii comparativ cu oamenii mai in varsta. Sfaturi pentru Mileniali, cum pot obține independența…

- O treime dintre consumatori solicita bancilor comerciale si IFN-urilor sa gaseasca o solutie pentru nemultumirile lor, potrivit rezultatelor unui sondaj anuntate luni de Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Institutia a realizat profilul consumatorului…

- Odata cu apropierea tradiționalelor sarbatori pascale, bancile și instituțiile financiare nebancare (IFN) au lansat pe piața imprumuturi speciale dedicate cumparaturilor din aceasta perioada. Creditul pentru masa de Paște este acum in oferta la BRD Finance, un IFN controlat de catre grupul francez Societe…

- Primaria Municipiului Constanta anunta ca in perioada 26 aprilie ndash; 1 mai 2019 activitatea institutiei va fi suspendata conform prevederilor art. 139 alin. 1 din Legea nr. 53 2003 Codul muncii si Hotararii de Guvern nr. 171 29.03.2019, iar programul de lucru va fi reluat joi, 02 mai 2019. Potrivit…