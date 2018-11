Biroul de arhitectura SMAA deschide divizie proprie de dezvoltare imobiliara si construieste un ansamblu de case in nordul Capitalei

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de arhitectura SMAA (Silviu Mihailescu & Asociatii Arhitectura) lanseaza o diviie de dezvoltare imobiliara si construieste un ansamblu de case in nordul Capitalei, in zona Pipera-Voluntari, investitia in acest proiect fiind estimata la 2 milioane de euro.

- Un nou ansamblu rezidențial, cu 28 de apartamente, se construiește la Alba Iulia, iar locuințele au fost puse spre vanzare inca din faza de proiect. Cele de la ultimul etaj ofera o imagine panoramica a cartierului Cetate, avand in vedere ca imobilul va fi edificat in zona Schit, mai sus de biserica…

- Dupa ce au fost depasiti o serie de pasi birocratici, investitorii imobiliari din noua zona rezidentiala Tractorul au reusit sa modernizeze una dintre strazile care a fost inclusa in acest proiect derulat in parteneriat cu Primaria Brasov.

- Noua zona rezidentiala din Tractorul nu dispune in prezent de facilitati pentru educatia si ingrijirea copiilor. Edilii au luat decizia de a amenaja o noua gradinita in zona mall-ului, dupa ce un dezvoltator imobiliar a donat un teren in acest sens.

- O noua companie care produce componente auto va deschide un centru de dezvoltare a produselor auto in Romania, care va incepe sa functioneze la sfarsitul anului 2018. Compania a inceput procesul de recrutare si vrea sa angajeze 400 de persoane pana in 2020.

- Exercitiul "Seism 2018" - Interventie de salvare in cartierul Rahova Exercitiu IGSU. Foto: .facebook.com/departamenturgente O interventie complexa a echipelor de salvare are loc si în cartierul Rahova, pe strada Veseliei. Este în direct, Alina Bordeiasu. Reporter: Buna ziua.…

- Romania a inregistrat in iulie cea mai mare scadere a volumului lucrarilor de construcții din Uniunea Europeana (UE), atat fața de aceeași perioada a anului trecut, de -17,4%, cat și fața de luna precedenta, de -9,1%, arata datele publicate miercuri de Eurostat, Biroul european de Statistica.In…

- 'Biroul permanent, prin vocea domnului Liviu Dragnea, a respins solicitarea PNL ca la inceputul acestei sesiuni parlamentare premierul Viorica Dancila sa vina la 'Ora Guvernului' in Parlament pentru a raspunde cu privire la reprimarea protestului pasnic antiguvernamental din 10 august. Prim-ministrul…