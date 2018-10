Birocratia in scoli. Elevii nu primesc masa calda, laptele sau cornul. Explicatia inspectoratului

Stiri pe aceeasi tema

- Cei peste 400 de elevi ai scolii din Tiha Bargaului, judetul Bistrita-Nasaud, nu primesc mancare la scoala pentru al treilea an consecutiv, dupa ce scoala a fost inclusa intr-un proiect – pilot deocamdata nefunctional, prin care elevilor ar trebui sa li se asigure o masa calda.

- Inspectorul scolar general Camelia Tabara a vorbit in cadrul sedintei Colegiului Prefectural despre situatia programului „O masa calda” in scoli, care intampina probleme de finanțare. Tabara spune ca se incearca reglementarea acestor chestiuni. Programul pilot „O masa calda in școli” a fost implementat…

- Desi aproape doua milioane de copii ar trebui sa se bucure de aceste gustari, birocratia din Romania nu tine pasul cu programa. Cel mai rau este in mediul rural, unde elevii saraci rabda de foame. In Arad, cutiile de lapte si cornurile vor ajunge la cei aproximativ 42.000 de copii cu o intarziere…

- Singura școala din Arad cuprinsa in programul pilot „O masa calda pentru elevi” nu va mai beneficia de fonduri pentru continuarea proiectului. Doar cateva luni au beneficiat cei 400 de copii de la Școala Gimnaziala „Ilarion Felea” de un pranz, iar asta se intampla la finele anului școlar trecut.…

- Structura anului scolar 2018-2019 cuprinde data la care incepe scoala, precum si vacantele stabilite si aprobate de Ministerul Educatiei. Potrivit Ministerului Educatiei, cursurile noului an scolar incep luni, 10 septembrie si se intind pe 168 de zile lucratoare, respectiv 34 de saptamani. Prima zi…

- Comisia Europeana a aprobat in martie alocarea a 17,61 de milioane de euro pentru programul amintit. Pe langa fructe, legume si lactate, elevii romani vor primi, incepand cu anul viitor, si cate un borcan de miere poliflora pe luna, program ce va fi insa finantat in intregime de catre statul roman.…

- Ministrul Educatiei Nationale Valentin Popa a aprobat structura anului scolar 2018-2019. Potrivit documentului, cursurile noului an scolar incep luni, 10 septembrie si insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani). Structura anului scolar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 – 1 februarie 2019)…