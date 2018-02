Stiri pe aceeasi tema

- Lâna de oaie este folosita de un om de afaceri din Bistrița-Nasaud pentru a izola casele deconstruite din lemn, la munte. Dupa mai mulți ani de cercetari, Emil Iugan a adus pe piața produsul revoluționar. Emil Iugan, un om de afaceri din Bistrița-Nasaud, a reușit sa creeze un produs ecologic…

- "Ca sa aplicam aceste timbre, producatorul trebuie sa cumpere utilajul și timbrul. Automat, prețul produsului va crește. Exista deja o reglementara europeana și naționala privind etichetarea produselor. Daca o punem pe culori și pe timbre, asta inseamna ca nu putem sa impunem oricarui alt producator…

- Prin masurile luate in ultimul an de guvernare, PSD nu urmareste ratiuni economice, ci pur politice, si anume favorizarea propriului electorat si prezervarea puterii, chiar si cu riscul de a impinge Romania intr-o criza in an electoral, cand PSD va arata ipocrit cu degetul catre Opozitie, avertizeaza…

- Un grup de tineri IT-isti din Cluj, pasionati de schi si de snowboarding, a lansat o aplicatie interactiva dedicata fanilor sporturilor de iarna. Aplicatia este unica in Romania si poate fi descarcata si utilizata gratuit.

- Din momentul in care Internetul și-a facut loc in viața noastra de zi cu zi, cumparaturile s-au mutat pe online, inregistrand o tendința de urcare constanta. Cu un singur click, oamenii pot achiziționa orice tip de produse, din orice colț al lumii, la prețuri variate. Deschiderea unui magazin online…

- Adrian Lutai s-a nascut pe 12 aprilie 1978, in Viseu de Sus. A crescut intr-o familie de preoti, a urmat scoala in Romania, iar la 19 ani a venit in Italia, unde a inceput ca munceasca pe santier si a lucrat in paralel ca bodyguard. A inceput sa practice skandenberg, iar rezultatelenu au intarziat sa apara.…

- Romania se afla pe penultimul loc din Europa la numarul de medici raportați la mia de locuitori. In Ialomița, lucrurile stau chiar mai prost de-atat... Jumatate din cele 116 cabinete medicale deservite de catre medicii de familie se afla in mediul urban. In mediul rural, asistența medicala este asigurata…

- Suleyman Uygurov (26 de ani), originar din Turkmenistan, a primit o bursa din partea statului sa studieze in Europa, iar el a ales Romania, pentru ca aici se traieste bine cu costuri reduse, dar si pentru calitatea invatamantului superior. A venit la Galati si a absolvit Facultatea de Inginerie, angajandu-se…

- La Ramnicu Valcea s-a deschis in acest an primul Muzeu al Pacii din Romania si primul din Europa de Est. Fondatoarea lui, Magdalena Cristina Butucea, este jurnalist de profesie si a lucrat o perioada si la Muzeul Pacii din Viena. Institutia functioneaza in cadrul Bibliotecii Judetene „Antim Ivireanul”…

- Rona Hartner este un artist atat de complex și de inedit incat francezii au primit-o cu brațele deschise atunci cand a ajuns in țara lor. Dupa aproape 20 de ani de cantat in Franța, Rona Hartner și-a cumparat propriul teatru pentru a-și face show-urile dupa bunul plac. Mult mai apreciata in strainatate…

- Astazi de la ora 18.30, ora Bucureștiului, in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, are loc dezbaterea ”Reforma justiției din Romania și posibila amenințare la adresa statului de drept”. Eurodeputații vor discuta cu reprezentanți ai Consiliului UE și Comisiei Europene. Dezbtarea a fost…

- Aplicatie care ofera in timp real informatii despre domeniile de schi, lansata la Cluj Prima aplicatie din Romania care ofera in timp real informatii despre starea partiilor a fost lansata, luni, de o echipa de IT-isti clujeni. Aplicatia, botezata de creatorii ei Onpiste, a fost gândita…

- Romania este pe ultimul loc in Europa din punct de vedere al capacitatii de a atrage si tine in tara personalul calificat, arata un studiu al think-tank-ului belgian Bruegel. In conditiile recesiunii si somajului ridicat consemnate dupa 2008, lipsa fortei ...

- Cea mai buna jucatoare de tenis de masa din Romania, constanteana Eliza Samara formata la scoala de campioni de la LPS "Nicolae Rotaruldquo;, in prezent sportiva a CSA Steaua Bucuresti , participa la Top 16 Europa, competitie care se va desfasura pe 3 si 4 februarie, in Elvetia, la Montreux. Primele…

- Robert Negoița, președintele Asocieției Municipiilor din Romania, a semnat, la Bruxelles, Alianța pentru Coeziune. Semnarea a avut loc in prezența președintelui Comitetului European al Regiunilor, care a vorbit inca din toamna anului trecut, in cadrul vizitei oficiale efectuate in Romania,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a prezentat, vineri, principalele modificari aduse programului de guvernare PSD-ALDE, in guvernul condus de Viorica Dancila. Astfel, taxa de solidaritate a fost eliminata, legea pensiilor este unul dintre obiectivele pe care le va avea ministrul Muncii și…

- Gandul ca s-ar putea imbolnavi personal, sau cineva dintre cei dragi, este unu dintre motivele de mare neliniște in Romania, teama de boala fiind, in toate statisticile, cea mai mare frica a romanilor, inaintea fricii de saracie, de șomaj, de razboi, de dezordine sociala, de calamitați naturale.…

- Baia Mare este in perioada 26-28 ianuarie 2018, polul asistenței sociale. Timp de trei zile, in incinta Hotelului Seneca din municipiul nostru, are loc conferința organizata de Serviciul de Ajutor Maltez in Romania (SAMR), intitulata „Dezvoltarea politicilor sociale și a procedurilor de protecție a…

- GameDev Academy este primul centru de training autorizat Unity din România, alaturându-se astfel unui grup select de numai 7 astfel de centre pe care Unity Technologies, compania care dezvolta și comercializeaza acest software specializat, le-a autorizat sa ofere aceste training-uri…

- Tulia Savulov a decis inca din liceu ca vrea sa isi continue studiile intr-un sistem diferit, nu pentru ca in Romania educatia nu ar fi buna, ci pentru ca o schimbare de perspectiva aduce intotdeauna valoare adaugata. A ales Mexic, tara in care studiase si un an de liceu, intr-un program de schimb…

- „Stejarul Unirii”, arbore plantat in chiar ziua de 24 ianuarie 1859 de catre grupul unionist din Roman, se gaseste pe strada Smirodava. Stejarul Unirii este un arbore ocrotit, ce se afla inscris in lista monumentelor istorice din județul Neamț, avand codul NT-III-m-B-10742. Stejarul a rasarit din ghinda…

- Președintele Camerei Deputaților, domnul Liviu Dragnea, a avut astazi, 19 ianuarie, o intrevedere cu o delegație condusa de domnul David Harris, președintele American Jewish Committee. Cei doi oficiali au discutat despre rolul activ al Romaniei, la nivel internațional, in combaterea discriminarilor…

- Klaus Iohannis a pierdut pe retelele de siocializare- Daca la momentul anuntului Klaus Iohannis avea peste 1.815.300 de fani pe pagina oficiala de Facebook, acum are in jur de 1.813.800. Decizia sa a provocat comentarii precum: "Tocmai v-ati pierdut votul din partea mea la urmatoarele alegeri",…

- Romania va juca un amical cu Suedia in luna martie. „Meciul va avea loc in afara Bucurestiului” Echipa nationala a Romaniei va disputa la 27 martie, pe teren propriu, o partida amicala cu prima reprezentativa a Suediei, informeaza, luni, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. „Meciul va avea…

- Haita de lupi filmata intr-o padure in Parcul National Piatra Craiului din cadrul Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva. Lupii au fost filmați de o camera de monitorizare a faunei. Lupul (Canis lupus), cea mai mare specie din familia Canidae, este un carnivor care traiește in haita și are un rol important…

- Aseara, pe portalul Bursa de valori Bucuresti, a fost postat un Raport curent conform Legii nr. 24 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii nr. 297 2004 privind piata de capital din Romania, Regulamentului nr. 1 2006 al CNVM si Codului Bursei de Valori Bucuresti.Conform…

- ♦ Pe lista de prioritati a Anei Dumitrache, co-country head pentru Romania al dezvoltatorului CTP, se numara si transformarea CTPark Bucharest West, de langa Capitala, in cel mai mare parc logistic din Europa de Est, cu peste 700.000 de metri patrati construiti. Ana Dumitrache, 41…

- Reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10% si neimpozitarea tranzactiilor imobiliare cu o valoare mai mica de 450.000 lei sunt cateva dintre masurile economice adoptate in 2017, printre promisiunile neonorate numarandu-se noua lege a pensiilor sau infiintarea Fondului Suveran de Investitii, potrivit…

- "Recunoasterea si echivalarea diplomelor obtinute in strainatate reprezinta procesul prin care Romania, ca stat si ca natiune, intelege sa valorifice cunoasterea obtinuta de persoanele care au absolvit studii in strainatate si care doresc sa vina sau sa revina in tara. Persoanele in cauza pot fi…

- Consiliul Concurentei anunta, intr-un comunicat transmis marti, ca a finalizat investigatia privind posibile practici anticoncurentiale ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (UNNPR), prin acceptarea angajamentelor asumate de aceasta organizatie. „Angajamentele asumate de…

- Compania Elbit Imaging a anunțat finalizarea vanzarii complexului hotelier Radisson din centrul Bucureștiului la un preț de 169,2 mil. euro catre doua fonduri internaționale de investiții: Cerberus Capital și Revetas Capital. Aceasta este cea mai mare tranzacție imobiliara a anului și cel mai scump…

- Sistemul de educatie din Romania are nevoie de investitii serioase, pentru a permite elevilor sa faca performanta si, mai ales, pentru a tine pasul cu schimbarile acestui secol. Nu putem tolera la nesfarsit situatia in care: inca avem multe scoli care nu corespund standardelor europene;mulți profesori…

- Aglomeratie mare de capete incoronate la inmormantarea Maiestatii Sale Regele Mihai I. Toata crema familiilor regale, printi, printese, duci ori arhiducese il vor conduce pe Regele Romaniei pe ultimul sau drum, asa cum cere traditia nobiliara. Oaspetii de rang inalt sunt asteptati nu numai din Europa,…

- Iata care sunt profețiile lui Nostradamus pentru anul 2018, potrivit antena3.ro. Liderul Bisericii Catolice va fi ucis. Terorismul va fi principala amenințare a anului. Citeste si Pustnicul Zosima din muntii Rarau, PROFETII CUTREMURATOARE. "O sa fie mare macel in orase. Greu…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, 'da de pamant' pur si simplu cu Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Actualul senator spune ca PSD si ALDE scoate Romania din Europa prin adoptarea modificarilor la legile Justitiei. Intr-o postare furibunda pe facebook, Basescu ii face praf pe cei de la putere.…

- Peste 3.000 de amendamente depuse de PMP la bugetul pe 2018. Parlamentarii cer bani pentru metroul din Drumul Taberei, gradinițe și creșe ,dar și pentru continuarea lucrarilor la centura Bucurestiului. PMP solicita celor de la PSD sa adapteze bugetul tarii la realitatile Romaniei, sa nu risipeasca banii…

- Comisia parlamentara de specialitate privind Legile Justiției, condusa de Florin Iordache, dezbate și voteaza in ședința de joi, modificarile Legii 304/2004 privind organizarea judiciara. O propunere a Uniunii Judecatorilor din Romania (UNJR), inregistrata miercuri noapte, prevede inființarea unei Secții…

- Fanfare Ciocarlia, primul headliner anunțat la Jazz in the Park 2018 11 zile de muzica live cu trupe internaționale și romanești: asta propune a șasea ediție a festivalului Jazz in the Park, care va avea loc la Cluj in 21 iunie-1 iulie 2018. Festivalul și-a anunțat primele trupe confirmate pentru ediția…

- Medicul pediatru imunolog Alexis Cochino spune ca viețile a aproape 100 de copii sunt puse in pericol in acest moment din cauza lipsei imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania. Intr-un interviu pentru Europa FM, medicul a izbucnit in lacrimi, devoaland faptul ca, din cauza acestei probleme,…

- Honey Sweet a luat naștere prin stradania cercetatorilor de la Stațiunea de Cercetare Pomicola, sprijiniți de alți specialiști din SUA, Cehia sau Franța. Deși „s-a nascut” aici, prunul minune, ce lupta cu cei mai daunatori viruși, acesta are interzis in țara noastra:

- Fitbit a anuntat ca este disponibila o noua versiune a sistemului de operare Fitbit OS si faptul ca ecosistemul de aplicatii pentru ceasul Ionic s-a imbogatit cu peste 60 de noi titluri, printre care unele populare precum Deezer sau Flipboard. Totodata, compania a anuntat ca au fost create peste 100…

- Uber trebuie sa obtina autorizatie de dispecerat, pentru a intra in legalitate. Astfel, persoanele care aleg sa foloseasca aceasta platforma pot apela la orice ora serviciul, a declarat, pentru Mediafax , presedintele COTAR, Vasile Stefanescu. Precizarea vine dupa ce, luni, la sediul Primariei Capitalei…

- Lumea sportului mondial e in stare de soc. O legenda a atletismului a fost ucisa in bataie la doar 27 de ani. Este vorba despre Zenash Gezmu, o multipla campioana de maraton.Citește și: Lovitura de proportii in Europa cu implicatii MAJORE in Romania: Afacere de miliarde in Marea Neagra – o…