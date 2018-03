Stiri pe aceeasi tema

- Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar a fost trimisa presedintelui la promulgare in 17 februarie 2018, iar Klaus Iohannis a sesizat CCR in 8 martie. Presedintele Klaus Iohannis arata, in sesizarea transmisa CCR, ca legea…

- Invatamantul ar putea sa aiba 15 clase obligatorii pana in 2023. Camera Deputatilor a votat miercuri, 28 martie, in calitate de prima camera sesizata, o propunere legislativa pentru modificarea Legii educatiei nationale. Potrivit proiectului, invațamantul obligatoriu in Romania va fi de 15 ani și va…

- Comisia juridica din Camera Deputaților a respins cererea venita de la președintele Klaus Iohannis de reexeminare a Legii ANI care le permite parlamentarilor gasiti în conflict de interese în perioada 2007 - 2013 sa scape de sanctiuni.

- Camera Deputatilor a adoptat, astazi, legile justitiei, reexaminate in Parlament ca urmare a Deciziilor CCR, potrivit Mediafax. Legea pentru modificarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciara a fost adoptata cu 182 de voturi „pentru” si 91 „impotriva”. Legea pentru modificarea Legii 303/2004 privind…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 19 martie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 145 2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol; Decret privind promulgarea Legii pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri Legea pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, a informat Administratia Prezidentiala, prin intermediul unui comunicat. Camera Deputatilor a adoptat pe 28 februarie legea care vizeaza stabilirea…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis miercuri, 14 martie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru completarea Legii nr. 176 2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144 2007 privind infiintarea, organizarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut miercuri Parlamentului reexaminarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. ''In opinia noastra, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni actul normativ pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune, a informat Administratia Prezidentiala, prin intermediul unui comunicat. Senatul a adoptat pe 6 decembrie 2017, iar Camera Deputatilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Potrivit legii, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec patru luni de la…

- Curtea Constitutionala a Romaniei va dezbate in 29 martie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in cazul actului normativ pentru modificarea si completarea Legii 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, au precizat joi pentru Agerpres oficiali ai CCR. Iohannis a trimis joi Curtii…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, azi, legea prin care șoferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sancționați în intervalul cuprins de la data savârșirii contravenției și pâna la data comunicarii acesteia, iar amenda se prescrie daca șoferul nu e informat timp de 4…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate in legatura cu modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar. Seful statului arata, in sesizarea depusa la CCR, ca "In calitate de Camera decizionala,…

- In sedinta Senatului din data de 7 martie, senatorul Liviu Marian Pop a sustinut o declaratie politica cu titlul “Invatamantul – proiectul public nr. 1 al Guvernarii PSD-ALDE!”, pe care o redam integral mai jos: Stimate colege, stimati colegi, Anul 2018 are drept prioritati educatia, sanatatea si infrastructura,…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 175 voturi pentru, 83 impotriva si 14 abtineri, Ordonanta de urgenta 91/2017 care modifica Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, fiind incluse mai multe amendamente pentru corectarea unor disfunctionalitati si…

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta marti, 6 martie, o decizie in cazul sesizarii formulate de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse legii prin care parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene pot avea calitatea de comerciant persoana…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, astazi, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG nr. 47/2016 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016 si pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale din Romania pot aproba finantarea…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca situatia salariilor mai multor categorii profesionale se va echilibra. Aceasta a depus la Camera Deputatilor cateva amendamente la Ordonanta 91, adoptata in decembrie, care "ar ajusta sau regulariza cat de cat lucrurile". Este vorba de Ordonanta…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, ca inadmisibile, sesizarile USR privind proiectele de modificare a Legilor justiției. CCR a avut, miercuri, pe ordinea de zi, trei obiectii de neconstitutionalitate privind Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.317/2004 privind…

- Proiectul de lege care ofera imunitate sporita judecatorilor CCR a fost adoptat miercuri de Senat, for decizional, asa ca actul normativ merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Anterior, proiectul a fost adoptat de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017. "Judecatorii CCR…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a solicitat marti Ungariei, tara membra a Aliantei Nord-Atlantice, si Ucrainei sa-si rezolve diferendul cu privire la legea ucraineana a educatiei, in contextul blocarii de catre Budapesta a unei reuniuni ministeriale a Comitetului NATO-Ucraina, relateaza…

- Ungaria isi mentine pozitia cu privire la legea educatiei din Ucraina si se va opune demersurilor acestei tari de aderare la organizatii internationale cata vreme nu va furniza "garantii legale", a declarat luni ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, in cadrul unei conferinte de presa, transmite…

- Propunerea legislativa a deputatului minoritatilor sarbe, Adnagi Slavoliub, prin care judecatorii Curtii Constitutionale (CCR) ar urma sa beneficieze de imunitate sporita, va intra luni la votul final din Senat. Astfel, judecatorii CCR nu mai pot fi urmariti penal, retinuti, arestati, perchezitionati…

- Blocul Național Sindical, confederație sindicala reprezentativa la nivel național, anunța astazi, 08 februarie 2018, ca a finalizat un instrument juridic care poate fi folosit de catre orice angajat din Romania care dorește sa-și recapete, in fața instanțelor de judecata, pierderile salariale suferite,…

- PARLAMENTAR COMERCIANT. CCR, decizie Pe ordinea de zi a sedintei de plen a CCR se afla obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri,…

- Soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii infractiunii si pana la data comunicarii acesteia, iar amenda se prescrie daca soferul nu e informat timp de 4 luni. De asemenea, actul normativ adoptat astazi de Camera Deputatilor elimina si…

- Hotararea de Guvern privind lista contraventiilor care intra sub incidenta Legii preventiei, precum si a modelului planului de remediere, a fost publicata luni in Monitorul Oficial. La finalul lunii decembrie, Legea prevenirii, potrivit careia autoritatile cu atributii de control, la constatarea unor…

- In ziua de 1 februarie 2018, Plenul Curții Constituționale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constitutie si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si funcționarea Curtii Constitutionale, a fost sesizat, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- Curtea Constituționala analizeaza, marți, sesizarile ICCJ și PNL privind neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din legile justiției, privind statutul magistraților, organizarea judiciara si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii. Judecatorii constituționali urmeaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR cu privire la legea care permite parlametarilor, ministrilor, prefectilor si subprefectilor, primarilor si viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de CJ sa detina calitatea de comerciant persoana fizica. Sesizarea de neconstitutionalitate ridicata…

- Președintele Klaus Iohannis a sesizat la CCR legea care permite aleșilor sa faca afaceri pe persoana fizica. Președintele a trimis la Curtea Constituționala o sesizare cu privire la modificarile pe care Parlamentul vrea sa le aduca Legii nr. 161/2003. Proiectul de lege adoptat de Parlament pe 20 decembrie…

- Ungaria se va angaja in consultari cu guvernul de la Kiev in vederea incheierii unui acord daca Ucraina isi ajusteaza legea educatiei conform intereselor minoritatii maghiare din Transcarpatia, a afirmat ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, dupa intalnirea avuta joi cu liderul Asociatiei culturale…

- - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitații sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului…

- Potrivit ordonantei 29/2017, se infiinteaza Centrul National de Management al Apei Grele, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, finantat integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei, specializat in managementul apei grele, produs cu dubla utilizare.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, joi, 11 ianuarie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Va prezentam textul integral al cererii: Bucuresti, 11 ianuarie 2018 Domnului…

- Pacientul poate oferi donatii doar unitatii sanitare unde a fost ingrijit, cu respectarea legii, prevede o propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea drepturilor pacientului 46/2003, depusa la Senat in calitate de prima camera sesizata, informeaza AGERPRES . Art. 34 al…

- Presedinele a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG 66/2017 privind stabilirea unor masuri in domeniul cercetarii-dezvoltarii-inovarii si producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice si antidoturi, in vederea asigurarii protectiei intereselor esentiale ale sigurantei…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului. Camera Deputatilor a admis partial, in octombrie, cererea de reexaminare a presedintelui privind…

- Klaus Iohannis sesizeaza CCR pentru o OUG din domeniul Educației Presedintele Klaus Iohannis, a trimis CCR, joi, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…

- Iata sesizarea de neconstituționalitate transmisa de PNL catre CCR: SESIZARE DE NECONSTITUTIONALITATE cu privire la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului (PL-x nr. 240/2017), adoptata de catre Camera Deputaților…