Presedintele organizatiei de femei a UDMR, deputata Biro Rozalia, a declarat marti ca pana nu exista un program de guvernare liderii Uniunii nu se pot pronunta daca vor juca sau nu un rol in viitorul guvern.



"Pana ce nu vedem un program de guvernare nu ne putem pronunta asupra faptului daca ne alocam sau nu vreun rol in noul guvern. Esential pentru noi a fost si ramane sa avem un program de guvernare in care sa vedem atat prioritatile tarii cat si prioritatile comunitatii maghiare in cadrul celor ale tarii", a declarat, pentru AGERPRES, deputata Biro Rozalia.



