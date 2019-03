Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European va vota marți rezoluția privind situația relațiilor cu Rusia, se arata intr-un mesaj postat pe site-ul instituției europene. „UE trebuie sa ramana deschisa impunerii unor sancțiuni suplimentare daca Rusia continua sa incalce dreptul internațional”, se spune in proiectul de rezoluție,…

- Moscova continua sa dezvolte rachete capabile sa transporte incarcatura nucleara, incalcand astfel tratatul bilateral cu SUA, si si-a echipat mai multe batalioane cu aceste rachete, a avertizat marti secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit dpa, scrie Agerpres. SUA si Alianta…

- Avocații din Buzau proteasteaza, alaturi de colegii lor din București și alte 12 județ, pentru a trage un semnal de alarma in legatura cu nivelul si modalitatea de stabilire a onorariilor din oficiu. Ei poarta banderole albe pe brat si avertizeaza ca vor organiza astfel de actiuni pana la solutionarea…

- Hackeri controlati probabil de Rusia isi intensifica eforturile de a perturba alegerile prezidentiale programate in Ucraina in martie, a declarat vineri agentiei Reuters Serhei Demediuk, seful structurii ucrainene de protectie informatica, informeaza Agerpres.Demediuk a precizat ca atacatorii…

- Ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, a criticat, sambata, faptul ca unele „forte” din Romania discrediteaza rolul minoritații germane, dupa ce unii social-democrați au postat imagini trucate cu Iohannis in haine naziste.Context: CNCD i-a sancționat in octombrie 2018 pe consilierul…

- Schimbarea rapida a pozitiei Polului Nord magnetic al Pamantului ii forteaza pe cercetatori sa faca o actualizare fara precedent, mai devreme decat era prevazut, a hartii magnetice cu ajutorul careia se realizeaza navigatia ambarcatiunilor, avioanelor si submarinelor in Oceanul Arctic, spun oamenii…

- Dupa ce au aparut in presa informatii privind pierderea unei mari cantitați de apa din cauza tevilor invechite pe care la are Radet, Vicepresedintele PNL București, Gabriel Dumitrașcu, atrage atenția asupra unui nou pericol care ii pandește pe bucureșteni. Conform spuselor lui Dumitrașcu, in cazul…

- Deputatul independent Nicușor Dan, fostul lider al USR care a candidat la Primaria Capitalei, atrage atenția cu privire la riscurile pe care le va genera "ridicarea mașinilor de pe strazile principale" din București.