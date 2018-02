Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat, sambata, ca nu a existat niciun fel de criza a oualor, ci au fost "interpretari diferite si interese diferite". "Jocul pietei a permis aceste scumpiri, dar acest mod de a castiga rapid a fost doar efemer", a adaugat Daea, declarandu-se multumit ca pretul…

- Prezent in studioul emisiunii Capital TV, avocatul de business Gabriel Biriș a aratat de ce impozitul pe gospodarie nu se poate aplica in Romania și s-a declarat surpins ca o idee atat de proasta a revenit pe agenda guvernanților.

- Prezent la Giurgiu la o conferinta de presa, liderul ALDE Giurgiu, Toma Petcu, cel care, pana nu demult, a detinut portofoliul Ministerului Energiei, a vorbit atat despre motivele ce l-au determinat sa demisioneze din functie, cat si despre realizarile sale in calitate de ministru. In ceea ce priveste…

- Cuplurile care au ales sau vor alege Restaurantul AQUA BLUE din Titu pentru petrecerea de nunta, pot caștiga o luna Post-ul TITU: Luna de miere oferita de restaurantul AQUA BLUE! Vezi cum poți caștiga apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu distribuie pe Facebook povestea unui medic specialist care nu a reusit sa se angajeze nicaieri, dupa 11 ani de scoala, iar pentru cele cateva ore predate la facultate ar urma sa primeasca doar 50 de lei pe luna, intrucat contributiile la stat se platesc la…

- UPDATE ora 10:45 Consulatul General al Romaniei la Milano are in atentie accidentul feroviar produs joi dimineata in apropierea acestui oras, iar pana in prezent nu au fost primite solicitari de asistenta consulara, a informat MAE la solicitarea AGERPRES. ‘Oficiul consular a intreprins, in regim de…

- Are puțin peste 50 de ani, ochii efectiv ii rad chiar și cand e serios, are replica și raspuns pentru orice. Attila Ambrus – supranumit și Whisky Man – e o legenda vie. Un spargator de banci care a facut istorie din anii 80 și pana in octombrie 1999, un personaj iubit și urat deopotriva, care a ținut…

- Bianca Dragusanu nu a ramas indiferenta la zvonurile lansate in presa potrivit carora ar fi fost aleasa de sefii Kanal D pentru ca se vinde mai ieftin. Blonda a spulberat misterul si i-a raspuns rivalei sale, Gabriela Cristea, lasandu-i pe toti fara replica.

- Bianca Dragușanu ia o suma de bani infima pentru emisiunea pe care o prezinta la Kanal D, spre deosebire de cea al carei loc l-a luat, Gabriela Cristea. In septembrie anul trecut, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea se retragea de la carma emisiunii „Te vreau langa mine” , de la Kanal D,…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, odata cu „Revoluția Fiscala” aplicata de fostul premier Mihai Tudose, in legislație, au ramas trei contribuții sociale. Contribuția la pensii este una dintre ele și este datorata, in principal, pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor, conform Codului…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat, la Digi24, reacția Gabrielei Firea la scandalul din PSD. Aceasta afirmase ca șeful partidului, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose au greșit deopotriva și le-a cerut sa incheie disputele politice imediat.Citeste si: Un lider PSD iese la inaintare…

- Grupul francez Carrefour a anuntat achizitionarea unei participatii de 17% la retailerul online de moda Showroomprive.com, cu suma de 79 de milioane de euro, de la retailerul de mobilier Conforama, potrivit Reuters.

- Din 2018, persoanele fara venituri platesc mai mult pentru CASS. Mulți au aflat acest amanunt semnificativ abia atunci cand au ajuns la ghișeele ANAF. Cei care n-au venituri lunare, dar vor sa beneficieze de servicii medicale publice, pot sa achite CASS, conform legislației in vigoare. In aceasta situație,…

- Diferenta de 1 leu pentru fiecare litru de benzina a condus mii de soferi sa-si treaca masina pe GPL, pretul real al unei alimentari fiind de 90 lei pentru un rezervor plin. DE CE RECOMANDAM GPL SI IN ANUL 2018? In conceptia Monteaza GPL Romania ,…

- Campion la adoptarea pe “banda rulanta” a proiectelor de Ordonanta de Urgenta este chiar actualul prim-ministru Mihai Tudose, care de la inceputul mandatului si pana in prezent a emis cate o ordonanta de urgenta la mai putin de trei zile din mandat. Conform datelor centralizate de Capital.ro, in perioada…

- Gradina Zoologica va fi extinsa si renovata capital. Cel putin asta prevede un plan elaborat de administratie, care urmeaza sa fie discutat la Consiliul Municipal. Pentru ca ideile sa devina realitate este nevoie de cel putin cinci milioane de euro.

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache ar urma sa dezbata marti modificarile propuse la cele doua Coduri penale pentru transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces. Cu o zi in urma, dezbaterea a fost amanata,…

- Venitul pe locuitor al nord-coreenilor a crescut anul trecut la 1,46 de milioane de woni (1.140 de euro), in crestere cu 5-, a anuntat in weekend Statistics Korea. Este vorba despre cea mai puternica crestere din 2011, cand venitul pe locuitor a crescut in Nord cu 7-, potrivit agentiei. Aceasta performanta…

- Ce prevede proiectul depus de deputatul PSD Liviu Plesoianu. Forma adoptata in Senat poate fi consultata AICI Plenul Senatului a adoptat tacit, in data de 20 noiembrie, initiativa legislativa a social-democratilor Liviu Plesoianu si Serban Nicolae care schimba conditiile de functionare a ONG-urilor,…

- Sicriul cu corpul neinsufletit al regelui Mihai a fost adus, miercuri, la ora 11,00, pe Aeroportul International “Henri Coanda” cu o aeronava a Fortelor Aeriene Romane. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- In 2016, familiile cu un venit foarte scazut sau fara un loc de munca constant din Italia au atins cifra de 18 milioane, potrivit statisticilor Eurostat. 4,7 milioane de italieni traiesc sub nivelul saraciei absolute. Numarul persoanelor vulnerabile a scazut cu 3,3 milioane in Polonia, mai mult de 1…

- Imediat dupa terminarea ședinței de luni a Comisiei parlamentare speciale privind Legile Justiției, președintele forului legislativ, Florin Iordache s-a dus in biroul liderului de grup al PSD de la Camera Deputaților, Ioan Muntean. La intalnire participa mai mulți parlamentari social-democrați, cat…

- Proprietarii de microîntreprinderi cu doi angajați și capital social de cel mult 45.000 de lei nu mai trebuie sa puna în balața între cele doua modalitați de plata a taxelor la bugetul de stat. Astfel, microîntreprinderile care realizeaza venituri pâna la 1.000.000…

- Astfel, microintreprinderile care realizeaza venituri pana la 1.000.000 de euro, cu un capital de cel putin 45.000 de lei si au cel putin doi angajati, vor putea opta pentru impozitul pe profit sau pe cifra de afaceri. „Au fost cateva amendamente facute pe fond la OUG 79. Este o zona foarte…

- Romania a urcat opt pozitii, pana pe locul 42 in clasamentul global PwC Paying Taxes 2018, care masoara usurinta platii taxelor si impozitelor pentru o companie tipica in 190 de economii din intreaga lume, conform datelor remise marti AGERPRES.

- Peste 670.000 de romani inregistreaza in prezent restante la banci si IFN-uri, iar numarul lor a crescut de la o luna la alta, informeaza AGERPRES . Conform unei analize de specialitate, remisa luni AGERPRES, peste 100.000 de datornici au fost monitorizati pe internet in luna noiembrie. Astfel, peste…

- Dupa ce cladirile din Herculane au devenit ruine, PSD pregateste o noua lovitura pentru operatorii in turismul balnear. Redeventa geotermala s-ar putea scumpi si de 200 de ori, lucru care ii nemultumeste pe patronii care au investit in statiunile termale. Ministerul Economiei, Ministerul Turismului,…

- A muncit 10 ani in Norvegia, in domeniul pescuitului si al procesarii pestelui, apoi s-a intors acasa. Cu experienta acumulata in domeniu, s-a apucat de treaba, mai precis de... "impachetat" fum. A riscat totul pe o mica afacere cu somon afumat dupa toate normele traditiei din Norvegia. Este povestea…

- Prezent joi la Palatul Parlamentului, Augustin Lazar a fost intrebat de jurnalisti cum califica propunerea adoptata in cadrul comisiei speciale parlamentare in domeniul Justitiei de abrogare a prevederii potrivit careia presedintele Romaniei putea refuza o data numirea magistratilor. "Prin…

- „Omul cat traieste invata”. Este o vorba care are o insemnatate puternica si pozitiva. Asemanatoare acestei vorbe este si aceea spusa de Nicolae Iorga: „Istoria isi bate joc de cei care nu o cunosc, repetandu-se”. Un lucru...

- In Republica Moldova femeile caștiga cu 647 de lei pe luna mai puțin decat barbații. Adica, pentru munca depusa, o femeie este remunerata cu un salariu care constituie aproape 87% din plata primita de un barbat. Acest lucru se arata in Portretul statistic al femeilor și barbaților din Republica Moldova,…

- Imazalilul este unul dintre cele 180 de pesticide monitorizate in cadrul Planului Național de control reziduuri de pesticide, iar pana in prezent nu au fost inregistrate depașiri ale nivelului maxim admis din acest pesticid in citrice, precizeaza Autoritatea Naționala Sanitara-Veterinara și Siguranța…

- Un cutremur puternic a lovit duminica nordul Irakului, provocand daune in satele de peste granita de Iran, unde televiziunea de stat a comunicat ca cel putin sase persoane au fost ucise, informeaza Reuters.

- Gabriel Biriș, despre transferul contribuțiilor sociale. Gabriel Biriș, fost secretar de stat in Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a declarat vineri – 11 noiembrie, la Targu-Jiu, ca marii caștigatori ai ordonanței de urgența privind transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat vor…

- Fostul secretar de stat in Ministerul Finantelor Gabriel Biris a declarat vineri, la Targu-Jiu, ca marii castigatori ai ordonantei de urgenta privind transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat vor fi persoanele care obtin venituri din activitati independente. El a facut referire…

- Ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valery Kuzmin, a spus la Suceava ca „Federația Rusa dorește o dezvoltare pragmatica, corecta și reciproc avantajoasa a relațiilor cu Romania. Avind in vedere ca sintem țari vecine și avem o istorie importanta impreuna trebuie sa lucram la dezvoltarea acestor relații”.…

- Accidentul a avut loc miercuri seara in districtul Chakwal, in apropiere de capitala țarii, Islamabad, a afirmat șeful poliției locale Mohamed Afzal. In opina sa, la originea tragediei s-ar afla smogul dens care a redus vizibilitatea pe șoselele din Pakistan. Un oficial al serviciilor de salvare,…

- Se numara printre cele mai bine platite vedete de la noi, insa nu sunt și printre cele mai zgarcite. Loredana, Inna sau Delia știu ca banii sunt facuți pentru a fi cheltuiți, așa ca ii folosesc pentru a-i face fericiți și pe cei din jurul lor. Vedetele sunt darnice cu angajații lor și, pe langa salarii…

- Guvernul a adoptat prin ordonanta de urgenta masura privind reducerea contributiei pentru Pilonul II de la 5,1- la 3,75-, incepand de anul viitor. Aceasta masura ar transmite un semnal negativ in piata si ar afecta pensiile private ale romanilor, potrivit APAPR. "Reducerea in premiera a contributiei…

- Ford Mustang este unul dintre cele mai iubite și apreciate muscle car-uri din lume, iar Donut Media a pregatit un scurt clip cu evoluția acestuia. Iata principalele modificari aduse in gama Mustang din 1964 și pana in prezent.

- Trei incendii puternice au izbucnit in mai multe parcari din Odesa. 24 de automobile au fost curprinse de flacari, insa doar cateva dintre ele au putut fi salvate, scrie liga.net.Prima alerta a fost data in aceasta dimineata la ora 03:14.

- Dezvaluiri incredibile, care vor zgudui lumea celor puternici, se anunta ca bomba jurnalistica a acestui sfarsit de an. Regina Marii Britanii, un ministru al lui Trump, trezorierul premierului Canadei, regina Iordaniei, ginerele lui Putin sau generalul Wesley Clark, alaturi de oameni de afaceri și vedete…

- Seful MADR, Petre Daea a condus pe 31 octombrie o sedinta la care au participat toti directorii directiilor agricole judetene din tara, sedinta care s-a desfasurat la sediul ministerului. La intalnire au fost prezenti si secretarul de stat Daniel Botanoiu, secretarul general adjunct, George Sava, directorul…