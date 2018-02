Stiri pe aceeasi tema

- ArcelorMittal, cel mai mare producator de oteluri din lume, nu a platit dividende in ultimii ani din cauza unei combinatii toxice de datorii si unor pierderi masive. Miercuri, el a luat decizia de a restabili platile, relateaza Bloomberg Gadfly. Actionarii vor primi doar 0,10 dolari pe actiune…

- Impozitul pe gospodarie, care a consumat mult timp, energie si resurse din partea mediului de afaceri si a presei de specialitate in prima parte a anului 2017 revine in discutie. Insa, fara studiul de impact pe care l-a primit, in final, Ministerul Finantelor Publice. De altfel, acolo s-au si impotmolit…

- Desi Guvernul Tudose e de domeniul istoriei, efectele masurilor lui bantuie si acum administratiile locale, ciuntindu-le bugetele. „Noi pe 2018 – nu doar Primaria Resita, toate unitatile administrativ-teritoriale din Romania – am fost faultati rau de tot de Guvern, se plangea primarul Ioan Popa,…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, i-a trimis o scrisoare de felicitare premierului Viorica Dancila, subliniind ca Guvernul are "o responsabilitate importanta" pentru mentinerea valorilor UE. "In numele Consiliului European, as vrea sa va felicit pentru numirea in functia de prim-ministru.…

- Companiile de stat au in medie un salariu dublu fata de companiile din mediul privat, dar au o productivitate cu 40% mai mica fata de acestea, a declarat marti, presedintele Initiativei pentru Competivitate, Andreea Paul, citata de Agerpres. "Haideţi să analizăm o relaţie, diferenţa…

- Al treilea guvern PSD-ALDE de la alegerile parlamentare din 2016 urmeaza sa fie investit astazi. Ministrii Cabinetului condus de Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru in Romania, sunt audiati dimineata in comisiile Parlamentului, iar dupa-amiaza, de la ora 15.00, este convocat plenul reunit…

- Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global, care nu este operationalizat inca, deoarece Ministerul Finantelor nu dispune deocamdata de logistica necesara. ”Am discutat…

- ”Am diiscutat despre program si o serie de masuri care sunt incluse in programul de guvernare. Ma refer la masuri de ordin fiscal sau de ordin salarial. Din programul de guvernare s-a scos taxa de solidaritate, care la instalarea guvernului precedent a facut o serie de valuri. Nu am considerat oportuna…

- O asociație din Turda schimba regimul vaccinarilor antirabice a cainilor cu stapan Asociația Registrul Electronic al Animalelor Domestice și de Companie (R.E.A.D.C.) - Turda a obținut la Curtea Constituționala a Romaniei o victorie uriașa in favoarea tuturor proprietarilor de caini și pisici din Romania.…

- Fostul premier Victor Ponta a lansat mai multe atacuri la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, despre care spune ca nu are capacitatea de a conduce Romania. „Liviu Dragnea nu are capacitatea politica de a conduce o țara, iar eu voi face opoziție la acest guvern”, a spus Victor Ponta, intr-un interviu…

- Prof. univ. dr. Alexandru Blidaru, seful sectiei Chirurgie Oncologica de la Institutul Oncologic “Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din Bucuresti, este unul dintre cei mai cunoscuti specialisti din Romania in tratarea cancerului de san....

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a anuntat, joi, ca a introdus in Planul Anual de Lucru al Guvernului pentru anul 2018 (PALG 2018) 21 de proiecte de acte normative, dintre care trei reprezinta prioritati. Acestea vizeaza acordarea unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 50 de unitati,…

- Lipsa medicamentelor vitale din Romania a fost una dintre temele discutate la intalnirea care a avut loc luni, 16 ianuarie 2018, la Cotroceni, la invitația Administrației Prezidențiale, intre...

- Prezent in premiera la Gala “Laureatii Anului Sportiv 2017 in Salaj”, desfasurata la finalul an anului 2017, noul antrenor al clubului de karate Terra Kid Zalau, Oliwer Dobre, a precizat ca principala problema a sportului din Romania o reprezinta lipsa unor seniori de valoare, care sa obtina rezultatele…

- Inceputul de an a fost marcat de mișcarile de strada declanșate de adoptarea, in miez de noapte, a Ordonanței 13, care instituia un prag pentru abuzul in serviciu. Aceasta se ridicase ca urmare a dezvaluirilor privind existența unor imixtiuni in actul de justiție a ofițerilor Serviciului Roman de Informații,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata, ca Romania nu este pregatita pentru introducerea impozitului pe gospodarie, desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca spera ca acest lucru sa se intample in acest mandat. ”Impozitul global, impozitul pe gospodarie este o normalitate in toate tarile civilizate.…

- Premierul Mihai Tudose spune ca introducerea unui nou timbru de mediu trebuie sa urmareasca o solutie pentru a incuraja introducerea in piata a masinilor noi si eliminarea, pe cat se poate, a celor care polueaza excesiv, afirmand nu trebuie inlocuita o taxa cu o alta taxa. ”Timbrul de mediu, asa cum…

- Tudose: Romania nu este pregatita pentru introducerea impozitului pe gospodarie Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata, ca Romania nu este pregatita pentru introducerea impozitului pe gospodarie, desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca spera ca acest lucru sa se intample in acest mandat. "Impozitul…

- Campion la adoptarea pe “banda rulanta” a proiectelor de Ordonanta de Urgenta este chiar actualul prim-ministru Mihai Tudose, care de la inceputul mandatului si pana in prezent a emis cate o ordonanta de urgenta la mai putin de trei zile din mandat. Conform datelor centralizate de Capital.ro, in perioada…

- Presedintele comisiei parlamentare speciale pentru Legile Justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a declarat joi ca nu este nevoie de avizul Comisiei de la Venetia, asa cum i-au cerut 7 ambasade intr-un comunicat comun, deoarece legile, asa cum au fost ele modificate in Parlament intaresc independenta…

- ”Raspund in felul urmator: nu exista niciun fel de motiv de ingrijorare, cele trei legi au fost adoptate intr-o consultare publica care nu cred ca a existat pana in acest moment si este rezultatul observatiilor primite de la CSM, de la asociatiile profesionale si raspunde corelarilor legilor adoptate…

- Asociatia patronala a industriei de software si servicii (ANIS) arata ca modificarile fiscale recente afecteaza semnificativ oportunitatile de dezvoltare a industriei locale. Anul viitor cresterea industriei IT va fi franata, astfel ca 35.000 de angajatii din IT pot pierde cumulat 3 milioane…

- Situația actuala a companiilor germane din Romania este buna, insa viitorul este mai puțin optimist, arata rezultatele chestionarului actual, realizat de Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana in septembrie 2017. Din chestionar reiese evaluarea situației conjuncturale și a situației firmei și…

- Sistemul de educatie din Romania are nevoie de investitii serioase, pentru a permite elevilor sa faca performanta si, mai ales, pentru a tine pasul cu schimbarile acestui secol. Nu putem tolera la nesfarsit situatia in care: inca avem multe scoli care nu corespund standardelor europene;mulți profesori…

- „In primul rand, suspendam protestul din respect pentru regele Mihai, pentru ca maine ajunge cortegiul funerar si in urma negocierilor purtate azi cu ministrul Transporturilor, Felix Stroe, care si-a luat angajamentul ferm ca pe data de 20 se va emite ordonanta prin care se scoate sintagma „in mod…

- Numarul companiilor din IT la nivel national a crescut in perioada de la 9.823 la 14.339 si se previzioneaza ca la finalul anului 2017 se va depasi numarul de 17.000, cifra de afaceri cumulata a firmelor de IT dublandu-se in ultimii 6 ani, la 5 miliarde de euro, arata un studiu al Asociatiei Romane…

- Grupul KMG International, fostul Grup Rompetrol, vrea sa atinga o cota de piata de 25% in Romania si de 12% in Bulgaria, in urmatorii patru ani, arata un comunicat al grupului. In prezent, KMGI are o cota de 16% in Romania, potrivit informatiilor din piata, potrivit News.ro.

- In 2016, familiile cu un venit foarte scazut sau fara un loc de munca constant din Italia au atins cifra de 18 milioane, potrivit statisticilor Eurostat. 4,7 milioane de italieni traiesc sub nivelul saraciei absolute. Numarul persoanelor vulnerabile a scazut cu 3,3 milioane in Polonia, mai mult de 1…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a afirmat la Realitatea TV ca mitingul este organizat pentru sustinerea coalitiei de guvernare, a Guvernului, a programului de guvernare, a PSD, a ALDE. multe orase din România.

- Regiunea Nord-Vest a Romaniei este a cincea cea mai performanta zona din Europa, in timp ce Bucuresti-Ilfov ocupa un respectabil loc 16 in clasament, conform indexului celor mai performante orase din Europa, realizat de Institutul Milken.

- Prim-ministrul Pavel Filip, care a participat ieri seara la recepția organizata la Chișinau cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, a adresat un mesaj de felicitare poporului roman și a mulțumit pentru sprijinul continuu oferit R. Moldova. „Vreau sa aduc tuturor romanilor felicitari cordiale și urari…

- Din sursele analistului politic Bogdan Chirieac, la Washington, comunicatul este analizat și ”nu cu ochi foarte buni”. ”Nu știu in ce masura vor fi și consecințe", a subliniat Bogdan Chirieac miercuri seara la Antena 3, in cadrul emisiunii ”Punctul de intalnire”. Analistul politic…

- Astazi, premierul Mihai Tudose a spus ca nu va fi nicio remaniere in Guvern. Marius Pieleanu a comentat subiectul, spune ca in primavara anului viitor cel mai probabil va exista o remaniere a Guvernului, dar a precizat și ministerele vizate. ”Eu va propun sa-l credem pe Tudose. Mai avem cateva…

- Unul dintre cei mai renumiți bucatari din lume, chef Alain Alexanian, spune ca ”supermarketul ne transforma stomacul în pubela de gunoi”. În lumea gastronomilor este recunoscut pentru lupta pe care o duce pentru alimentatia sanatoasa. Pentru…

- In ciuda vestilor negative pentru romani din ultima perioada – cresterea indicelui ROBOR, devalorizarea leului si cresterea preturilor la carburanti – presedintele PSD Bihor, Ioan Mang evidentiaza cifrele pozitive ale guvernarii PSD. Intr-o analiza comparata a promisiunilor electorale…

- UPDATE: Fifor: Achizitia sistemului Patriot plaseaza Romania intr-un club select al apararii europene si mondiale ”Am primit scrisoarea de acceptare din partea Guvernului SUA pentru achizitionarea a sapte sisteme de tip Patriot, configuratia 3 plus. La aceastea se adauga echipamentele aferente,…

- Toate cele 210 scoli doctorale din Romania vor fi evaluate de catre experti romani si straini selectati de catre o structura a Bancii Mondiale care se ocupa de invatamantul superior, verificarile vizand atat calitatea conducatorilor de doctorat, cat si respectarea regulilor de etica, inclusiv cazurile…

- Modificarile aduse Legii dialogului social, intre care introducerea obligativitatii negocierilor colective pentru toti angajatorii, pentru toate contractele de munca, arata disperarea Guvernului de a gasi solutii nerealiste la problemele generate de transferul contributiilor de la angajator la angajat,…

- Aprobarea ordonantei privind negocierile colective pentru transferul contributiilor la angajator arata disperarea Guvernului de a gasi solutii nerealiste la problemele generate de acest transfer, considera Florin Jianu, Presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii din Romania…

- Premierul Mihai Tudose a declarat joi ca nu a vorbit cu presedintele Klaus Iohannis, cu care a spus ca are o relatie institutionala pe care nu a avut motiv sa o activeze. In ceea ce priveste criticile presedintelui fata de modificarile la Codul de Fiscal, premierul a spus ca acesta are propria sa opinie,…

- De doua saptamani de cand prețul oualor a inceput sa creasca, mulți romani se plimba printre rafturile cu oua, dar nu cumpara. Producatorii spun ca prețul oualor se va regla abia in februarie-martie, anul viitor. Petre Daea, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Regionale a explicat de unde provine…

- Concluziile raportului MCV nu pot fi calificate ca pozitive, in conditiile in care niciunul dintre obiective nu a fost considerat ca fiind indeplinit in mod satisfacator, considera Consiliul Superior al Magistraturii. "Conducerea Consiliului Superior al Magistraturii constata ca, la modul…

- Acesta a amintit ca la ultima rectificare au fost luați bani de la investiții pentru a putea plati pensii și salarii. ”Normal e sa faci investiții publice și sa asiguri viitorul unei națiuni. Sa construiești autostrazi, cai ferate, aeroporturi, spitale, locuri pentru tineri. E o rectificare…

- Europarlamentarul liberal spune ca este „criminal și iresponsabil” sa nu faci din construirea spitalelor regionale un obiectiv prioritar, criticand in același timp incapacitatea Guvernului de a atrage fonduri europene și de a-și valorifica șansa relocarii EMA la București. Sistemul de sanatate din…

- Proteste de amploare fata de OUG de modificare a Codului Fiscal, precum si fata de proiectele de modificare a legilor justitiei sunt anuntate duminica seara in Bucuresti si in mai multe orase din tara. In Capitala, oamenii se vor aduna in fata Guvernului, urmand sa plece in mars spre sediul PSD de pe…

- Lipsa infrastructurii de transport, a unui sistem de educatie corelat cu nevoile pietei fortei de munca si politicile imprevizibile din ultimele luni ale Guvernului PSD-ALDE afecteaza puternic mediul de afaceri si crearea de noi locuri de munca in Romania.

- Prezent la Suceava la un seminar economic ambasadorul Federației Ruse in Romania, Valerii Kuzmin, s-a referit la problema unirii Romaniei cu Republica Moldova. Diplomatul rus chiar a propus sa fie organizat un referendum la acest subiect, oferind drept model cum cazul Rusiei și Crimeii. "In Romțnia,…

- Președintele Asociației Municipiilor din Romania, Robert Negoița, primar al sectorului 3, a declarat marți ca reprezentanții AMR au convenit cu guvernanții ca pentru anul 2018 nivelul cotei din impozitul pe venit sa creasca de la 41,75% la 43%, iar Guvernul sa intervina cu sume in compensare in cazul…

- Evenimentele LIVETEXT: 19.05: Protestatarii au plecat in mars spre Romana, desi in Piata Victoriei continua sa vina sute de oameni de la metrou sau de pe strazile adiacente. Ora 18.58: Andreea Cretulescu face show la Romania TV: Ultimele noutati despre pensii: datele de la INS, datele oficiale, arata…