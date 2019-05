Romania acorda o importanta deosebita consolidarii relatiei transatlantice, un parteneriat tot mai relevant in contextul actualelor provocari politice, economice si de securitate, se arata in mesajul premierului Viorica Dancila, transmis joi de catre vicepremierul Ana Birchall, in cadrul primei editii a Forumului de afaceri la nivel inalt UE - SUA in domeniul energiei, desfasurat la Bruxelles. Ana Birchall a avut o interventie in cadrul sesiunii referitoare la dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale, in cadrul careia a prezentat mesajul prim-ministrului Viorica Dancila, se arata intr-un comunicat…