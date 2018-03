Stiri pe aceeasi tema

- Un memorandum de intelegere intre Romania si Ghana a fost semnat marti, la Bucuresti, de catre ministrii de Externe ai celor doua state, context in care ministrul roman Teodor Melescanu a subliniat importanta colaborarii in domeniile energetic, agricultura si IT.Evenimentul a fost cuprins…

- Este foarte important ca Romania, in cadrul Uniunii Europene, sa dea "un semnal foarte clar de solidaritate cu Marea Britanie, mai ales in contextul discutiilor despre Brexit", in ceea ce priveste reactia la otravirea, pe teritoriul Regatului Unit, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, luni,…

- Comisia Europeana a prezentat, miercuri, un proiect care prevede introducerea unei taxe digitale la nivel comunitar, impusa in functie de zona obtinerii profitului, nu de locul in care se afla sediul companiilor din domeniul tehnologiei informationale. "Comisia Europeana a propus miercuri…

- Unul dintre membrii importanti ai coalitiei de guvernare din Israel, ministrul de finante Moshe Kahlon, a declarat ca premierul Benjamin Netanyahu ar fi constrans sa demisioneze daca ar fi inculpat, pentru ca in caz contrar partenerii sai ar determina caderea coalitiei, relateaza AFP, scrie agerpres.ro. …

- Unul dintre membrii importanti ai coalitiei de guvernare din Israel, ministrul de finante Moshe Kahlon, a declarat ca premierul Benjamin Netanyahu ar fi constrans sa demisioneze daca ar fi inculpat, pentru ca in caz contrar partenerii sai ar determina caderea coalitiei, relateaza AFP. …

- Guvernul Romaniei a fost reprezentat la cea de-a VI-a editie a Forumului Global de la Baku, organizat in perioada 13-18 martie 2018, de viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall. Tema editiei de anul acesta este 'Eliminarea diferentelor pentru crearea…

- Presedintele Klaus Iohannis a retrimis Parlamentului modificarile la Legea ANI care prevad incetarea interdictiilor pentru parlamentarii aflati in conflict de interese in perioada 2007 - 2013, cerand respingerea legii. Aceasta a fost declarata constitutionala. Presedintele subliniaza ca, prin adoptarea…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei, ureaza bun venit Mișcarii Romane pentru Calitate (MRC) in speranța ca impreuna, unind forțele, vom reuși sa ajutam societatea in detrimentul unei mai bune evaluari a calitații, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste si: DNA face…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, sambata, la Congresul PSD, ca PSD poarta cea mai mare responsabilitate pentru ca a castigat alegerile, afirmand ca UDMR va sprijini punctual coalitia de guvernare in Parlament si va beneficia de sprijnul acesteia, cat timp va servi binele comun.

- Veterinarii vranceni ii sfatuiesc pe proprietarii de pasari din județ sa aplice mai multe masuri de biosecuritate pentru a preveni apariția gripei aviare. Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Vrancea a transmis informari catre toate primariile din județ pentru…

- Astfel, Tudor Buzatu a fost numit secretar de stat in aparatul de lucru al Anei Birchall, vicepremier responsabil de parteneriatele strategice. Ana Birchall a fost aleasa deputat de Vaslui, judet in care PSD e condus de tatal Dumitru Buzatu. Remus Munteanu, fiul lui Ioan Munteanu, a fost numitr secretar…

- Județul Iași are buget pentru anul in curs. In paralel, specialiștii de la Consiliul Județean elaboreaza proiecte pentru investiții pe care le inainteaza instituțiilor financiare internaționale, pentru obținere de fonduri din partea Uniunii Europene, sume care, cel puțin parțial, nu vor afecta bugetul.…

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri memorandumul cu tema Acordul de principiu privind contractarea unui imprumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), in vederea sprijinirii proiectului 'Cartierul pentru justitie'. In Programul de Guvernare 2018-2020, Capitolul…

- Deputatul PNL de Argeș, Danuț Bica, declara ca dupa 14 luni de guvernare PSD-ALDE, daca tragem linie și facem bilanțul, constatam, cu profunda insatisfacție, ca promisiunile electorale mincinoase ale actualei puteri nu au vizat numai domeniile salariilor și pensiilor, ci și lucrarile de infrastructura…

- Comisia Europeana vrea sa impoziteze marile companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt utilizatorii, nu de cel al sediului, cu o cota cuprinsa intre 1 si 5%, arata un proiect de document obtinut de agentia Reuters.…

- Pina in anul 2028, in Republica Moldova urmeaza sa fie creat un sistem de monitoring integrat al calitații aerului, raliat la cel al Uniunii Europene, prin aplicarea standardelor și prin transpunerea legislației europene la nivel național. Totodata, in decurs de zece ani, volumul emisiilor de poluanți…

- Motiunea parlamentara, despre care ministrul olandez de Externe a confirmat ca nu va fi validata de Guvern, a dus la tensionarea relatiilor intre Haga si Ankara.Olanda va trimite un reprezentant al Guvernului la Erevan pe 24 aprilie, pentru comemorarea masacrelor comise de Imperiul Otoman…

- Un purtator de cuvant al SPD de la Berlin nu a intarziat sa denunte "falsa calitate de membru" a catelului - de fapt, o catelusa in varsta de trei ani. Purtatorul de cuvant a subliniat ca SPD "verifica daca poate fi anulata aceasta calitate de membru pentru ca a fost in mod evident creata cu intentia…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, ieri, o intalnire cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, anunta News.ro. O astfel de intalnire are loc anual. Anul trecut, pe 20 februarie, Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si ministrul Afacerilor Europene, Ana…

- In campania electorala din 2016 și mai apoi pe tot parcursul anului 2017, liderii PSD au anunțat cu surle și trambițe inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare. Dupa lungi perioade de stagnare, proiectul de lege a ajuns in Parlament și chiar daca este asumat de o mare parte a parlamentarilor coaliției…

- Intr-un interviu acordat Agerpres, seful MADR a vorbit despre prioritati si provocari in 2018, toate incluse in noul program de guvernare,'biblia activitatii mele', cele mai importate fiind, la fel ca si in 2017, acordarea subventiilor catre fermieri, continuarea investitiilor pentru reabilitarea…

- Cu putin timp in urma, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, declara intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau polonez, Jacek Czaputowicz, ca legarea fondurilor europene de "alte elemente" ar constitui "o incalcare grosolana" a principiilor Uniunii Europene. S-au inflamat vocile critice,…

- In presa s-a zvonit ca ministrul Fondurilor Europene Rovana Plumb iși dorește, ca dupa ce Corina Crețu iși incheie mandatul de comisar european, sa preia ea ștafeta. Intr-o replica pentru știripesurse.ro, Rovana Plumb a infirmat aceasta informație, spunand ca singurul lucru care o preocupa sunt „obiectivele…

- Ana Birchall, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice, a avut marți, 6 februarie a.c., o intrevedere cu Tudor Ulianovschi, ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Molova. Cu aceasta ocazie, viceprim-ministrul Ana Birchall a reiterat importanța pe care…

- Delegarea unei atributii exclusive a legiuitorului catre un membru al Guvernului incalca principiul separatiei puterilor in stat, se arata in motivarea deciziei prin care Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate a unui alineat din Legea 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic…

- Olanda a anuntat luni ca isi retrage ambasadorul acreditat la Ankara din cauza relatiilor dificil de 'normalizat' cu Turcia si ca nu vor autoriza prezenta unui reprezentant turc pe teritoriul olandez, masura ce aduce relatiile dintre cele doua tari la cel mai scazut nivel de anul trecut, relateaza…

- Legarea fondurilor europene de "alte elemente” ar constitui "o incalcare grosolana” a principiilor Uniunii Europene, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, joi, intr-o conferinta de presa comuna de presa cu omologul sau polonez, Jacek Czaputowicz

- "In 18 ani de activitate in diverse guverne si structuri publice am invatat si eu regula de aur - vrei sa rezolvi ceva pui un om responsabil/ vrei sa blochezi ceva pui doi responsabili! Dar sa pui 5 - 6 nu am mai auzit! (...) Caragiale a fost total depasit de actualul Guvern. Daca nu ar fi de plans,…

- Fostul premier Victor Ponta critica din nou pe Facebook noul Executiv, acuzand modul de organizare in domeniile finanțelor și relației cu UE. ”Caragiale a fost total depasit de actualul Guvern / daca nu ar fi de plans ar fi de ras / hai sa vedem cine se ocupa de cele doua prioritati absolute…

- Președintele CJ Dambovița, Alexandru Oprea a postat pe pagina sa de facebook un mesaj destul de clar cu privire la activitatatea pe care a desfașurat-o și o desfașoara la CJ Dambovița. Alexandru Oprea a spus ca a facut și face tot ceea ce este omenește posibil pentru a pune in practica obiectivele…

- Fermierii ar putea beneficia de garantii de stat in procent de 80% din valoarea creditului de productie pentru procesarea produselor si realizarea productiilor agricole, incepand din 2018, potrivit Programului de guvernare 2018 – 2020. De asemenea, incepand din acest an, fermierii romani ar urma sa…

- Pe principiul „doi in plus și trei degeaba”, domeniul Afacerilor Externe va fi ocupat in Cabinetul Dancila de cinci oameni: ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, ministrul Afacerilor Europene, Victor Negrescu, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, ministrul Fondurilor Europene,…

- Vineri, coalitia pentru guvernare PSD-ALDE a publicat noul program de guvernare pe care se va baza guvernul Viorica Dancila, prin care TVA scade de la 19% la 18%, salariul minim net creste cu 100 de lei pe an, iar pentru cei cu studii superioare cu 150 de lei pe an, iar punctul de pensie creste cu 60%.…

- Fermierii vor beneficia de garantii de stat in procent de 80% din valoarea creditului de productie pentru procesarea produselor si realizarea productiilor agricole, incepand din 2018, impactul estimat al acestei masuri fiind de 87 de milioane de euro, potrivit Programului de guvernare 2018-2020.…

- Ana Birchall, propusa vicepremier pentru parteneriate strategice in Cabinetul Dancila, a fost ministru delegat pentru Afaceri Europene in Guvernul Grindeanu, a fost consiliera lui Mircea Geoana, pe vremea cand acesta era ministru de Externe, si a lui Victor Ponta, cand fostul lider al PSD era prim-ministru.…

- Romania trebuie sa investeasca masiv in infrastructura si in fabrici noi, pentru a nu mai fi in postura de a vinde doar ce produc altii, insa este nevoie de capacitati de productie noi iar statul poate juca un rol alaturi de investitiile private, inclusiv prin Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii,…

- PSD a dat publicitatii noul program de guvernare, dupa care va conduce tara Executivul Dancila. Documentul de 278 de pagini a fost postat pe site-ul Camerei Deputatilor. Programul de guvernare prevede mai multe masuri economice si fiscale: - TVA redus la 18% din 2019…

- A fost publicat noul program de guvernare: cresc salariul minim și punctul de pensie, scade TVA in 2019 Noul program de guvernare al coalitiei PSD-ALDE a fost publicat pe site-ul Parlamentului, acesta continand 278 de pagini. Atat programul de guvernare, cat si noul guvern condus de Viorica Dancila…

- Cel de-al treilea Guvernul al coaliției PSD-ALDE, care va fi condus de Viorica Vasilica Dancila, va avea mai mulți vicepremieri, foști miniștri din vechile Cabinete intorcandu-se la Guvernare. Printre aceștia se regasesc, Viorel Ștefan, Ana Birchall, Eugen Teodorovici și alții.

- Continuarea procesului de transformare, modernizare si restabilire a capacitatii de lupta, operationalizarea elementelor de comanda si control din structura de forte a NATO, pregatirea fortelor pentru misiunile Aliantei Nord-Atlantice, Uniunii Europene si de tip coalitie s-au inscris printre obiectivele…

- Analiza activitatii desfasurate de efectivele Inspectoratului de Politie Judetean Hunedoara in cursul anului 2017 a relevat faptul ca politistii hunedoreni s-au implicat cu profesionalism si responsabilitate in organizarea si desfasurarea, la nivel judetean, a unor actiuni ce au vizat cresterea…

- Romania va sprijini negocierile unui acord de asociere intre Uniunea Europeana si Republica San Marino, a spus ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, vineri, in urma discutiilor cu omologul Nicola Renzi, informeaza news.ro."Romania va sprijini avansarea evolutiilor in domeniul negocierii…

- Europarlamentarul Viorica Dancila sugereaza, intr-un interviu postat pe YouTube in primavara anului 2017, ca Iranul si Pakistanul ar fi state membre ale Uniunii Europene. Dancila, nominalizata de PSD pentru functia...

- 'ALDE a luat act de demisia lui Mihai Tudose din functia de prim-ministru, ca urmare a retragerii sprijinului politic de catre PSD. Noua propunere oficiala pentru functia de premier va fi facuta in cadrul coalitiei de guvernare PSD-ALDE. Insa, decizia cu privire la nominalizarea unui nou prim-ministru…

- Guvernul a deturnat spre Bacau proiectul autostrazii Iasi - Tg. Mures. Ministrul Transporturilor a prezentat in sedinta de ieri a Executivului o lista cu proiectele prioritare pentru realizare in anii 2021-2027, respectiv in urmatorul exercitiu financiar septenal al Uniunii Europene. Acestea fac obiectul…