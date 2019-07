Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, participa, joi si vineri, la reuniunea informala a ministrilor justitiei si afacerilor interne din statele membre ale Uniunii Europene in cadrul Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI). Reuniunea are loc la Helsinki, fiind prima sub Presedintia finlandeza…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, participa joi si vineri la lucrarile reuniunii informale a Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI), organizata la Helsinki, unde se va discuta despre consolidarea statului de drept. Aceasta este prima reuniune a ministrilor Justitiei si Afacerilor…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, va participa in perioada 18 - 19 iulie 2019 la lucrarile reuniunii informale a Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI), organizata la Helsinki, unde se va discuta despre consolidarea statului de drept. Aceasta este prima reuniune a ministrilor justitiei si afacerilor…

- Ministerul Justitiei a anuntat, joi, ca ministrul Ana Birchall a luat act de situatia cetateanului roman aflat in detentie in China si a luat legatura cu Ministerul Afacerilor Externe, pentru o actiune comuna in plan juridic si diplomatic. "Ministrul Justitiei a luat act de situatia domnului Marius…

- Ministerul Justitiei a anunțat ca va publica, marti, la ora 11.00, rapoartele GRECO, atat pe site-ul instituției, cat si pe pagina GRECO. Astfel, documentele vor fi postate in limbile romana si engleza."Ministrul Justiției, Ana Birchall, a comunicat oficial Secretariatului Executiv al Grupului…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, le-a spus marti membrilor delegatiei UE venita la Bucuresti in contextul MCV ca ”Romania este o tara profund atasata valorilor europene si statului de drept”, subliniind ca autoritatile romane vor continua dialogul institutional si transparent cu reprezentantii Comisiei…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, s-a intalnit marti cu o delegatie din partea Uniunii Europene in cadrul primei misiuni de evaluare a Mecanismului de Cooperare si Verificare organizate in Romania in acest an. Potrivit unui comunicat al MJ, misiunea de evaluare desfasurata in Romania…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, si-a exprimat speranta ca, la reuniunea ministeriala UE - SUA a ministrilor Justitiei si Afacerilor Interne de miercuri, se vor realiza progrese pentru demararea negocierilor in ceea ce priveste acordul pentru obtinerea probelor electronice in cadrul cooperarii judiciare…