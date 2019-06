Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu se afla in situatia activarii articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene, a declarat miercuri comisarul responsabil pentru justitie, Vera Jourova, prezenta la Palatul Parlamentului, in vederea participarii la reuniunea ministeriala UE-SUA a ministrilor justitiei si afacerilor interne, transmite…

- Comisarul responsabil pentru migratie, afaceri interne si cetatenie, Dimitris Avramopoulos, a afirmat miercuri ca nu este departe ziua in care Romania va fi inclusa in programul Visa Waiver. Prezent la Palatul Parlamentului, in vederea participarii la reuniunea ministeriala UE - SUA a ministrilor Justitiei…

- Comisarul responsabil pentru migratie, afaceri interne si cetatenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat miercuri ca Romania va deveni ''foarte curand'' membra a spatiului Schengen. "Desi acest aspect nu face parte din discutiile noastre, as vrea sa transmit un mesaj clar prietenilor nostri romani ca…

- Comisarul responsabil pentru migratie, afaceri interne si cetatenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat miercuri ca Romania va deveni ''foarte curand'' membra a spatiului Schengen, avand in vedere ca tara noastra si-a indeplinit aproape toate angajamentele, transmite Agerpres. "Desi acest aspect nu face…

- 'Desi acest aspect nu face parte din discutiile noastre, as vrea sa transmit un mesaj clar prietenilor nostri romani ca foarte curand Romania va deveni membra a spatiului Schengen. Fiind responsabil din punct de vedere politic pentru aceasta, am lucrat indeaproape cu autoritatile romane. Romania…

- Reuniunea ministeriala UE - SUA a ministrilor Justitiei si Afacerilor Interne va avea loc, miercuri, la Bucuresti, la Palatul Parlamentului, in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Sesiunea de Justitie va include discutii referitoare la cooperarea judiciara…

- Reuniunea ministeriala UE - SUA a ministrilor Justitiei si Afacerilor Interne va avea loc, miercuri, la Bucuresti, la Palatul Parlamentului, in contextul exercitarii de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Sesiunea de Justitie va include discutii referitoare la cooperarea judiciara…

- Procurorul general al SUA William Barr se va afla saptamana viitoare la Bucuresti, unde, conform agendei anuntate de Comisia Europeana, ar urma sa aiba o intrevedere cu comisarul pe justitie Vera Jourova, aflata in Romania pentru a participa la Reuniunea ministeriala SUA - UE pe Justitie si Afaceri…