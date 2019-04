Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea de saptamana aceasta de la Washington a ministrilor de externe din statele NATO va lua in discutie toate elementele amenintarii constituite de Rusia si va incerca sa convina asupra unui pachet de masuri vizand consolidarea prezentei militare aliate in Marea Neagra, a declarat un responsabil…

- Deși sezonul estival inca nu a fost deschis, stațiunea Mamaia a fost astazi aglomerata. Aproape doua mii de persoane, din Romania, Suedia, Finlanda și chiar din Statele Unite ale Americii, au venit la malul marii, dar nu pentru a face baie in mare, ci pentru a participa la Maratonul

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti seara, ca a avut intalniri ”foarte bune” in Statele Unite ale Americii, intrevederi care ”au pus Romania pe harta mondiala”. Comentand anularea vizitei regelui Iordaniei in Romania, Dancila a spus ca nu considera ca este vina sa.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat sambata, in cadrul vizitei pe care o efectueaza in Washington DC, la un pranz de lucru impreuna cu reprezentanti ai companiilor americane care au investitii in Romania si a reafirmat cu acest prilej dorinta tarii noastre de a consolida dimensiunea economica…

- "Dragi prieteni, dragi aliati, sa avem grija de Flancul Estic! Asta nu inseamna ca neglijam Flancul Sudic sau alte regiuni unde NATO trebuie sa fie prezenta, dar Flancul Estic este o situatie speciala si cred ca, daca vrem sa facem ceva in directia buna, trebuie sa avem grija sa tratam Flancul Estic…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a avut luni o intrevedere cu o delegatie comuna a Departamentului de Stat si a Departamentului Trezoreriei din Statele Unite ale Americii, in care a reiterat importanta acordata pe durata exercitarii Presedintiei Consiliului UE consolidarii…

- Potrivit unui comunicat transmis de Executiv, vicepremierul Ana Birchall a reiterat rolul esential al Parteneriatului Strategic in ce priveste politica externa si securitatea Romaniei, precum si angajamentul Guvernului Dancila ca Romania va fi in continuare un partener strategic de incredere al Statelor…

- Konstantin Kosaciov, presedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatiei (camera superioara a parlamentului rus), a declarat miercuri ca 'nimic concret' nu se afla in spatele declaratiilor facute marti seara de ministrul roman al apararii Gabriel Les, care a afirmat ca Romania…