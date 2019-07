Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, judecator Lia Savonea, a adresat astazi o scrisoare publica catre Viorica Dancila, prim-ministrul Guvernului Romaniei si catre Ana Birchall, ministrul Justiției si viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, afirma ca nu sunt tensiuni in partid, punctand insa ca sunt pareri divergente si ca ''este foarte bine ca fiecare isi spune punctul de vedere''. Intrebata despre contrele dintre presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu,…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, sustine ca a informat-o din timp pe Lia Savonea, presedintele CSM, in legatura cu faptul ca nu poate participa la sedinta de joi a plenului. "Doamna presedinte a Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, a fost informata din timp ca nu pot participa la sedinta…

- Președintele CSM, Lia Savonea, a cerut Inspecției Judiciare sa verifice de ce Judecatoria Sectorului 3 l-a pus in libertate pe un barbat din Capitala, dupa 24 de ore de la arest, relateaza Antena 3, in condițiile in care parinții mai multor copii au depus probe cu mesaje obscene pe care barbatul…

- Klaus Iohannis și Viorica Dancila au inceput sa colaboreze tot mai bine, dupa ce Liviu Dragnea a intrat in pușcarie! Președintele a cerut, imediat dupa alegeri, demisia guvernului, dar a ajuns prin a numi noi membri in executiv.Colaborarea fireasca dintre cei mai importanți oameni din stat…

- Comitetul Executiv a decis, vineri, sa organizeze Congresul extraordinar pentru alegerea presedintelui PSD pe data de 29 iunie, au declarat surse din partid pentru MEDIAFAX. Totodata, Dumitru Buzatu, lider al PSD Vaslui, a declarat vineri, dupa sedinta PSD in care a militat pentr un congres mai tarziu,…

- Liderii Coaliției s-au reunit la aceasta ora în biroul președintelui Camerei Deputaților Marcel Ciolacu pentru a discuta strategia pentru urmatoarea perioada. Pe agenda discuțiilor se afla tema remanierii dar și demersul opoziției privind moțiunea de cenzura. La ședința participa Viorica Dancila,…

- Liviu Dragnea a fost huiduit dupa ce a plecat de la sediul PSD duminica seara, la o ora dupa inchiderea urnelor. Președintele PSD a precizat ca pleaca sa se intalneasca cu Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, alaturi de care formeaza coaliția guvernamentala. Liderul social-democrat a plecat dupa ora…