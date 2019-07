Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a declarat marti ca fiecare institutie care apare in rapoartele GRECO trebuie sa faca o analiza in legatura cu recomandarile facute si sa ia masurile care se impun. "In legatura cu recomandarile, (...) la Ministerul Justitiei noi o sa ne facem propria analiza, asa cum fiecare institutie mentionata in raportul GRECO trebuie sa isi faca propria analiza si sa traga concluziile si sa ia masurile care considera ca se impun. In momentul in care vom finaliza aceasta analiza, consultand pe toti cei care au un cuvant de spus in buna functionare a Justitiei, cu siguranta…