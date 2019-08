Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a anuntat joi ca Guvernul va da o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala pentru inasprirea pedepselor in cazurile infractiunilor grave si foarte grave contra persoanei, se schimba conditiile de efectuare a perchezitiilor…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a anuntat, joi, ca intre modificarile propuse la legislatia penala pentru a fi adoptate prin OUG este si o prevedere potrivit careia cererea procurorului pentru incuviintarea perchezitiei domiciliare se solutioneaza de indata, nu in 24 de ore. De asemenea, perchezitia…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a anuntat, joi, care sunt propunerile de modificare a legislației penale și procesual penale in cazul infracțiunilor grave și foarte grave contra persoanei, propuse spre a fi aprobate printr-o OUG, dupa cazul Caracal.

- Ministrul Justiției, Ana Birchall a inițiat un proiect de ordonanța de urgența pentru modificarea unor acte normative prin care se propun pedepse mai mari pentru infracțiuni contra persoanei și inasprirea condițiilor pentru eliberare condiționata, potrivit Mediafax. Unul din aspectele ce se regasește…

- Ministrul Justitiei spune ca a luat la cunostinta din mass-media despre "aceasta situatie halucinanta generata de lipsa de profesionalism, necorelare a activitatilor sau fuga de raspundere, rezultatul fiind catastrofal, respectiv pierderea unei vieti omenesti". "Cuvintele sunt insuficiente pentru a…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a cerut, dupa cazul din Caracal, Directiei de Elaborare Acte Normative evaluarea legislatiei cu privire la perchezitia domiciliara, protectia victimelor si realizarea actiunii de prindere in flagrant. In plus, ministrul a cerut masuri urgente pentru modificarea legislatiei,…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a cerut Directiei de Elaborare Acte Normative din cadrul Ministerului Justitiei sa evalueze legislatia in ceea ce priveste perchezitia domiciliara, protectia victimelor si realizarea actiunii de prindere in flagrant, precum si sa propuna de urgenta, masuri de modificare…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, doreste sa opereze anumite schimbari in modul in care functioneaza Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie. Aceasta neaga ca ar fi dorit sa verifice activitatea procurorilor de la SIIJ sau ca ar fi sustinut desfiintarea Sectiei, asa cum s-a speculat…