- Invitarea ministrului Justitiei, Ana Birchall, la sedinta plenului Consiliului Superior al Magistraturii s-a realizat in aceeasi modalitate si in aceleasi conditii pentru toti membrii de drept, mentioneaza, vineri, CSM. Precizarile vin in contextul in care ministrul Justitiei, Ana Birchall, a sustinut…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat marti decretul pentru desemnarea ministrului Justitiei, Ana Birchall, ca viceprim-ministru interimar pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, informeaza Administratia Prezidentiala. Premierul Viorica Dancila a anuntat marti ca a…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a refuzat pentru postul de vicepremier pe Titus Corlatean, iar cum o noua propunere nu va veni asa de repede din partea PSD, Ana Birchall va ramane in continuare vicepremier intermiar, dar si ministru interimar la Justitiei. Vineri, presedintele Klaus Iohannis a semnat…

- Peste 130 de persoane au protestat, luni, in fața Penitenciarului Gherla, județul Cluj, cerand rezolvarea unor probleme din sistemul penitenciar și scandand lozinci la adresa ministrului interimar al Justiției, precum „Birchall fa ceva sau da-ți demisia” și „Toader a ratat, Birchall fii barbat”,…

- Ana Birchall a facut publice noi detalii despre procedura de extradare in cazul fostului primar al Constantei, aflat in arest in Madagascar, masura fiind dispusa pentru o perioada de sase zile. Mai precis, ministrul interimar al Justitiei a anuntat in dimineata primei zile a saptamanii ca Romania cere…

- Ana Birchall, ministrul interimar al Justitiei, a decis suspendarea procedurilor de selectie pentru functiile de procuror general al Romaniei si de adjunct al membrului national la Eurojust. „Am hotarat...

- Ministrul interimar al Justitiei, vicepremierul Ana Birchall, a anuntat marti, intr-o scurta declaratie de presa, reluarea procedurii de selectie a procurorului general, dupa ce prima procedura, derulata de fostul ministru Tudorel Toader, a esuat.

- Ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, a reacționat la vestea ca fostul purtator de cuvant al Parchetului General Ramona Bulcu s-a sinucis."Moartea Ramonei Daniela BULCU, fost purtator de cuvant al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, este o veste tragica.…