Birchall: Am informat din timp preşedintele CSM că nu pot participa…

Ministrul Justitiei, Ana Birchall, sustine ca a informat-o din timp pe Lia Savonea, presedintele CSM, in legatura cu faptul ca nu poate participa la sedinta de joi a plenului. "Doamna presedinte a Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, a fost informata din timp ca nu pot participa la sedinta Plenului CSM de joi, sedinta care a fost convocata marti dupa-amiaza, avand in vedere obligatiile mele care rezulta din calitatea de ministru al justitiei", precizeaza Ana Birchall, intr-un comunicat al MJ transmis AGERPRES. Ea adauga ca a avut discutii cu presedintele CSM in care a rugat-o sa…