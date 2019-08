Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Ana Birchall a inițiat un proiect de ordonanța de urgența pentru modificarea unor acte normative prin care se propun pedepse mai mari pentru infracțiuni contra persoanei și inasprirea condițiilor pentru eliberare condiționata, potrivit Mediafax. Unul din aspectele ce se regasește…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a anuntat joi ca Executivul va da o Ordonanta de Urgenta prin care vor fi majorate pedepsele din Codul Penal pentru unele infractiuni precum lipsirea de libertate, si inasprirea conditiilor in care persoanele condamnate pot beneficia de liberarea conditionata. In plus, DIICOT…

- Premierul Dancila propune inasprirea pedepselor pentru violatori, criminali Premierul Viorica Dancila propune înasprirea pedepselor pentru violatori si criminali si anunta ca Guvernul va da o ordonanta de urgenta prin care acestia sa primeasca închisoarea pe viata. Un proiect…

- Crimele petrecute la Caracal au ingrozit tara si au scos la lumina, inca o data, faptul ca modificarea legislatiei penale si politizarea institutiilor, inclusiv a celor de forta, au transformat Romania intr un stat al neputintei si al lipsei de responsabilitate. In incercarea de a pune inca o data batista…

- Conform Romania Tv, Ana Birchall, ministrul Justiției, a oferit un raspuns intrebarilor unui reporter al televiziunii. Ministrul Justiției a spus ca ”este normal ca parinții sa afle aceasta veste de la noi și nu pe surse, așa cred eu ca este uman și respectuos”. Ea a mai declarat ca ”procurorii…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, ast[zi, ca ia in calcul posibilitatea convocarii unui referendum de consultare a romanilor in vederea inaspririi drastice a pedepselor pentru crima, viol și pedofilie, in contextul crimei de la Caracal. „De asemenea analizez posibilitatea convocarii unui referendum…