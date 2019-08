Guvernul se pregatește sa adopte prima rectificare bugetara a anului 2019. Dupa ce toți prim-miniștrii Romaniei au umflat pușculița Serviciului Roman de Informații, iar anul trecut Guvernul Dancila s-a laudat ca a taiat bugetul SRI, anul acesta bugetele tuturor serviciilor de informații au crescut. Și de parca nu ar fi suficient, din marinimie, Guvernul crește mai mult bugetul SRI in cadrul rectificarii bugetare de la jumatatea acestui an. Pe de alta parte, bugetul STS a fost redus cu 71,66 milioane lei, de parca ar fi funcționat prea bine, ținand cont de erorile lamentabile constatate in cazul…