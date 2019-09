BIOTEHNOLOGIILE AGRICOLE – ALEGEREA PERFECTĂ PENTRU O PROFESIE DE VIITOR In ultimele decenii, si mai ales in anii care marcheaza inceputul secolului 21, intreaga lume a asistat si asista la progrese stiintifice deosebite. Printre domeniile aflate in top, se numara si biotehnologiile, a caror dezvoltare este sustinuta atat de descoperirile recente din biologie, microbiologie, biochimie, inginerie genetica etc., cat si de cerintele societatii fata de anumite aspecte cu care se confrunta in prezent (criza energetica si ali (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O masuta living poate fi piesa de mobilier care sa completeze perfect designul livingului dumneavoastra. Desi poate parea foarte usor sa alegeti masuta potrivita, ea poate indeplini foarte multe roluri, atat in ceea ce priveste designul, cat si functionalitatea. Poate servi ca o piesa de decor, ca…

- La finalul saptamanii trecute, 80 de tineri din anul 1 și 2 de studiu la specializarile Arhitectura, dar și Mobilier și Amenajari Interioare, din cadrul Facultații de Arhitectura și Urbanism, au avut prilejul de a vizita șantierul și cladirile de birouri operaționale din ansamblul Iulius Town și…

- Ziarul Unirea Ziua Naționala a Contabilului Roman 2019, la cea de-a XV-a ediție – Tradiție pentru viitor. Evoluam impreuna! Ziua Naționala a Contabilului Roman 2019, la cea de-a XV-a ediție – Tradiție pentru viitor. Evoluam impreuna! Profesia contabila aduce in aceste zile alaturi, in toata țara, cei…

- Singurele candidaturi serioase, anuntate din timp, asa cum este firesc si normal pentru alegerea Presedintelui Romaniei, sint doua : Radu Moraru Independent si Klaus Werner Iohannis sprijinit de PNL ! Amindoi am anuntat Candidatura anul trecut, in 2018 ! Un Independent si un Politician ! Ditamai PSD-ul…

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt, ramas in cursa pentru sefia Partidului Conservator impreuna cu predecesorul sau, Boris Johnson, a declarat ca i-ar oferi acestuia un post intr-un viitor cabinet pe care l-ar conduce, transmite Reuters potrivit Agerpres. Boris Johnson este favorit in…

- Posibilitatea ca președintele Klaus Iohannis sa fie ales președinte al Consiliului European a revenit în discuțiile publice, liderul PNL Ludovic Orban afirmând ca Iohannis ar ajuta foarte mult țara din poziția de șef al Consiliului European, dar ca își dorește ca șeful statului sa…

- NESCHIMBATA… In conditiile in care am intrat in anul care premerge alegerile locale, iar legea spune ca modificarea privind alegerea primarilor in doua tururi trebuia facuta pana la jumatatea lunii iunie 2019, se poate spune ca anul viitor alegerea primarilor din judetul Vaslui se va face intr-un singur…

- In timp ce USR a declarat clar ca nu vrea sa faca parte dintr-un viitor cabinet daca moțiunea de cenzura trece, PNL ar putea asigura in totalitate posturile de miniștri. In mediul politic, intre...