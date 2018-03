Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de biolologi si biochimisti protesteaza sambata in Piata Victoriei din Capitala, nemultumiti de modul de aplicare a legii salarizarii. Ei spun ca exista diferente salariale prea mari intre ei si medicii de laborator.

- Zeci de biologi, chimisti si biochimisti din sistemul sanitar si invatamantul medical superior protesteaza sambata, in fata sediului Guvernului, impotriva Legii-cadru 153/2017 de salarizare a personalului platit din fonduri publice si pentru reglementarea profesiei. Participantii la protest…

- Ministrul Sanatații Sorina Pintea a declarat, luni, ca a avut o discutie cu ministrul Finantelor si s-a stabilit ca sporurile din sanatate nu pot depasi plafonul de 30% din nivelul de salarizare. Pe de alta parte, angajații din sistemul sanitar au reclamat inechitați in ceea ce privește majorarile salariale,…

- Mai multi biologi si chimisti din sistemul public si privat sanitar vor organizata sambata, 17 martie, incepand cu ora 12.30, in fata sediului PSD din Baia Mare un flashmob de sustinere a protestului colegilor acestora care se desfasoara maine la Guvern. Adunarea se va desfasura sub sloganul “Biologii,…

- Intr-un comunicat de presa, DGA vine cu noi detalii in cazul celor doi polițiști din cadrul IPJ Bistrița-Nasaud, cercetați pentru luare de mita. Potrivit anchetatorilor, cei doi polițiști dezvoltasera un adevarat sistem de luare de mita. Cei doi au ajuns sa ia mita motorina, de la un hoț.

- Locuri de munca in sistemul bugetar din Maramureș . Se cauta asistent medical, secretar comuna,mediator sanitar.VEZI LISTA La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs, in ultimele 2 zile, posturi contractuale in sistemul bugetar: Referent IA – Scoala Populara de Arta „Liviu Borlan” Baia Mare…

- Senatul a adoptat, in sedinta de miercuri, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si institutii publice si amenzi pentru depasirea acestor limite. Propunerea legislativa de modificare a Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a…

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta marti, 6 martie, o decizie in cazul sesizarii formulate de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse legii prin care parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene pot avea calitatea de comerciant persoana…

- 5.150 de elevi de clasa a VIII-a din Bihor vor sustine, azi, simularea examenului de Evaluare nationala. Cadrele didactice din 50 de unitati de invatamant din Bihor au optat sa nu participe la simularea examenului de Evaluare nationala, care se desfasoara in perioada 5-7 martie. Dascalii…

- Simularea Evaluarii Naționale va fi boicotata luni de sindicate. FSLI a anuțat, duminica dimineața, ca „in 1.100 de scoli va fi boicotata simularea examenului de evaluare nationala”. Sindicatele din educație anunța ca luni vor boicota simularea evaluarii naționele pentru clasa a VIII-a , in 1.100 de…

- Consiliul general al Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM), organism responsabil de politica de macrostabilitate a Romania, din care face parte guvernatorul BNR, ministrul Finantelor si presedintele ASF, a publicat astazi un anunt privind sedinta cruciala de luni, fara…

- Salarii medici 2018: Vezi cum se calculeaza castigurile din sistemul sanitar de la 1 martie Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat recent ca salariatii din sistemul sanitar vor avea venituri pe grila de salarizare din 2022 incepand cu 1 martie 2018. Salariile medicilor vor creste de la 1…

- Avocatul Poporului analizeaza in continuare posibilitatea de a ataca ”revoluția fiscala” la Curtea Constituționala, insa da vina pe sindicaliști ca nu i-au furnizat toate informațiile ”concrete” privind impactul și efectele transferului contribuțiilor la angajat, a aratat instituția in urma unei solicitari…

- Peste 50 de oameni au iesit in strada pentru a protesta impotriva deciziei lui Tudorel Toader de a declansa procedura de revocare din functie a Codrutei Kovesi. Joi seara peste 300 de oameni au iesit in strada la Brasov si au cerut demisia Guvernului si a ministrului justitiei.

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, luni, ca a decis declansarea protestelor, astfel ca miercuri si joi sindicalistii vor picheta sediul Ministerului Muncii, ei cerand, intre altele, modificarea OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal – bugetare, prin care mii de angajati…

- Tinerele mame protesteaza Transferul contributiilor de la angajator la angajat a dus la diminuarea indemnizatiei de crestere a copilului, reclama mamele. Zeci de femei au protestat duminica în fata sediului Guvernului fata de aceasta masura. Alina Stanuta a stat de vorba…

- Un flashmob are loc duminica, in Piata Victoriei. Intitulat „Ne furati viitorul”, protestul a adunat deja cateva zeci de persoane in fata Guvernului, majoritatea mame si copii, dar si femei insarcinate.

- „In anul 2015 se construise, prin consensul partidelor politice, un cod fiscal bun, modern, flexibil, care aducea nu numai predictibilitate, ci și mult așteptata relaxare fiscala. In 2015, cand Victor Ponta a modificat, prin ordonanța, acest cod, chiar inainte sa intre in vigoare, am zis ca ceva…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa analizeze, marti, sesizarea PNL cu privire la modificarile aduse legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, informeaza agerpres.ro. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de…

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat ca modificarile aduse legilor justitiei "imping mai multa responsabilitate la CSM" si "consolideaza sistemul justitiei", el calificand drept "o manipulare" afirmatiile lansate in spatiul public potrivit carora prin aceste schimbari "se ia din independenta…

- Judecatorii CCR iau in discutie, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie.…

- "Plateste cat arunci" si "Raspunderea extinsa a producatorului" sunt cele doua noi instrumente ce ar urma sa fie incluse in legislatia nationala referitoare la regimul deseurilor, iar autoritatile publice locale vor fi obligate sa ofere cetateanului posibilitatea de a alege din cel putin doua variante…

- * Situatia politica din tara ne face sa ne gandim tot mai mult la chestiile rele care vor urma (ca bune, in asemenea conditii, nu se prea anunta). Vremurile sunt grele, dar vremea s-a incalzit, iar asta inseamna ca virusii au inceput din nou sa-si faca de cap - mai ales ca gasesc loc curat de trait…

- Un cioban din Timiș a descoperit un cadavru in stare avansata de putrefacție, in apropierea unei ferme din localitatea timișeana Variaș. Baciul a sunat speriat la 112, iar oamenii legii s-au indreptat imediat spre locul unde a fost facuta descoperirea macabra. Polițiștii timișeni incearca acum sa afle…

- Sute de oameni s-au adunat miercuri in Piata Victoriei din Bucuresti, la 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane, pentru a protesta fata de modificarile legilor justitiei si politicienii penali si corupti. Protestul are loc sub deviza “Uniti toti, ...

- Urmare intrarii in vigoare, incepand din 1 ianuarie 2018, a prevederilor OUG nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale și a prevederilor OUG nr. 116/2017 privind unele masuri bugetare precum și modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR cu privire la legea care permite parlametarilor, ministrilor, prefectilor si subprefectilor, primarilor si viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de CJ sa detina calitatea de comerciant persoana fizica. Sesizarea de neconstitutionalitate ridicata…

- Educatorii si invatatorii nu vor mai fi obligati sa absolve studii universitare de licenta in profilul postului. Legea a fost promulgata. Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul de promulgare a Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care vizeaza trecerea acestei entitati publice de sub autoritatea Guvernului sub autoritatea Camerei Deputatilor.

- Președintele Iohannis retrimite Parlamentului legea care trecea Monitorul Oficial in subordinea Camerei Deputaților. Proiectul de lege a fost adoptat la sfarșitul sesiunii parlamentare, in luna decembrie, de Camera Deputaților, for decizional, deși la Senat fusese respins, și avea și aviz negativ din…

- Presedintele a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea…

- O adevarata lovitura de teatru! Chiar daca, inițial, conform unui proiect de Ordonanța de Urgența a Guvernului, sute de romani urmau sa fie obligați sa plateasca un impozit de 10%, lovitura a fost contramandata de fostul Executiv.Odata cu intrarea in vigoare, de la 1 ianuarie 2018, a OUG nr.…

- Premierul demisionar Mihai Tudose vrea sa ii inmaneze personal demisia sa presedintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Prim-ministrul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria. Guvernul a informat luni seara ca adresa oficiala privind demisia…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, luni, 15 ianuarie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din Ordonanța de urgența a Guvernului…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, afirma intr-un comunicat remis presei ca noile masuri privind debirocratizarea actului medical agreate impreuna cu reprezentantii CNAS vor fi introduse intr-un proiect de ordonanta care va fi supus aprobarii Guvernului in cursul acestei luni, informeaza AGERPRES .…

- * Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, si ministrul Sanatatii, Florian Bodog, au fost citati la sediul DIICOT pentru a fi audiati in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare, insa cei doi nu s-au prezentat deoarece citatiile nu au ajuns la timp, iar procurorul de caz…

- Klaus Iohannis a adresat, joi, presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…

- Pentru ca medicina de familie sa fie eficienta este nevoie, in primul rand, de eliminarea birocratiei. Este problema principala care putea fi solutionata de Guvern si pentru care nu trebuie decat interesul Ministerului Sanatatii. In al doilea rand, se impune cresterea semnificativa a veniturilor medicilor…

- Lipsa unui Acord Cadru intre Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) si medicii de familie priveaza pacientii de servicii medicale compensate si gratuite. Consecintele se extind si in...

- In conformitate cu legislatia in domeniul ajutorului de stat, Guvernul a aprobat joi, prin Memorandum, declansarea procedurilor necesare pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentrun pentru intreprinderile cu angajati ce beneficiaza de scutiri la plata impozitului pe venit, conform art.…

- 'Astazi este o zi trista pentru Romania si pentru toti cetatenii romani care au protestat in strada pentru a apara independenta justitiei. Separarea puterilor in stat este un pilon al democratiei. Sistemul de justitie nu ar trebui pus niciodata sub control politic intr-un stat membru al Uniunii Europene.…

- In sistemul public, romanii pot obține urmatoarele cinci feluri de pensie, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice: pensia pentru limita de varsta, pensia anticipata, pensia anticipata parțiala, pensia de invaliditate și pensia de urmaș. Acestea sunt categoriile…

- Politiciana a spus ca aceștia ar fi trebuit sa iasa in strada nu impotriva Uber, ci din alte motive mult mai importante. "Credeam ca protesteaza fiindca vor sa aiba POS in masina, sa se poarte frumos si sa miroasa bine!", a zis liberala care a povestit ce experiența a avut cu un șofer de taxi.…

- Pana la 5.000 de transportatori protesteaza miercuri, in fata Guvernului, fata de pirateria si concurenta neloiala, a anuntat Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR). Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/transportatorii-vor-protesta-astazi-in-fata-guvernului-cotar-anunta-pana-la-5-000-de-participanti_393939.html#ixzz51muDdOGP

- Transportatorii protesteaza la Guvernului, pe 20 decembrie. Aproximativ 5.000 de transportatori vor protesta miercuri, 20 decembrie, de la ora 09.00, in fata sediului Guvernului, fata de pirateria si concurenta neloiala, potrivit Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania…

- Sistemul de educatie din Romania are nevoie de investitii serioase, pentru a permite elevilor sa faca performanta si, mai ales, pentru a tine pasul cu schimbarile acestui secol. Nu putem tolera la nesfarsit situatia in care: inca avem multe scoli care nu corespund standardelor europene;mulți profesori…