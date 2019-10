BIOGRAFIE - Cine este noul ministru de Externe, Bogdan Aurescu: eroul de la Haga

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Bogdan Gheorghiu, propunerea de ministru al Culturii in Guvernul Ludovic Orban, este absolvent al facultații de actorie și a lucrat foarte mulți ani in televiziune, inainte de a se inscrie in Partidul Național Liberal, in 2016.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila…

- Liderul Pro Romania sustine ca dorinta lui Klaus Iohannis este sa intre in turul doi cu Dancila, pentru ca o bate fara probleme. “Dan Barna are picioarele slabe. Nu statea pe propriile lui cunostinte, pe experienta politica. A intrat in jocul asta, s-a lacomit ca poate se impiedica Iohannis pe scari,…

- Facultatea de Istorie a Universitații din București și „Asociația Cooltura Noua ne pasa!” va invita sa participati la conferința internaționala: „Thirty Years After - Post Communism, Democracy and Illiberalism in Central and Eastern Europe” care va avea loc in perioada 09-11 octombrie 2019 in cadrul…

- Din postura de președinte al Romaniei in spațiul public apar adesea fotografii oficiale cu președintele Klaus Iohannis. Insa dincolo de imaginea de șef de stat, care participa la intalniri oficiale, Klaus Iohannis”dezvaluie” pe site-ul de campanie cateva momente inedite din trecutul sau. «Membru al…

- Inteligența emoționala este unul dintre conceptele-vedeta in carțile de popularizare a științei. Multe s-au scris despre aceasta aptitudine, fara sa se respecte insa adevarul și rigurozitatea cercetarilor științifice. Mulți vad inteligența emoționala drept cel mai important indicator in leadership sau…

- Intre 28 și 31 august 2019, la Targu-Mureș, s-au desfașurat lucrarile celei de-a XIX-a ediții a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, manifestare gazduita de Studioul Regional de Radio Targu-Mureș și inscrisa in circuitul manifestarilor dedicate celebrarii memoriei și operei poetului și filosofului…

- Mii de români au ajuns, sâmbata, pe Aeroportul Baneasa, pentru a se bucura de spectacolul oferit de Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition - BIAS 2019. Spectatorii au avut de înfruntat însa o caldura foarte mare, care a încins puternic betonul…