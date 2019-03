Biografia lui Michelle Obama devine cea mai vanduta din toate timpurile?

Stiri pe aceeasi tema

- „Becoming”, cartea de memorii scrisa de Michelle Obama, a fost vanduta in peste 10 milioane de exemplare in cinci luni de la lansare.Potrivit editurii Bertelsmann, memoriile lui Michelle Obama sunt pe cale sa devina cea mai populara autobiografie lansata vreodata, citeaza BBC. Compania…

- Cartea lui Michelle Obama, fosta Prima Doamna a SUA, este cel mai bine vanduta in lume, dar și in Romania. „Becoming", tradusa „Povestea mea" in romana, a aparut in 2018 la Editura Lit...

- Michelle Obama (55 de ani) a avut o aparitie surpriza pe scena galei premiilor Grammy 2019, ce a avut loc duminica seara la Los Angeles, unde fosta Prima Doamna a Statelor Unite a laudat meritele pe care muzica le are in promovarea diversitatii.

- "Becoming/ Povestea mea", autobiografia fostei prime-doamne a Statelor Unite, Michelle Obama, in fruntea vanzarilor online pe Amazon de 47 de zile, a atins recordul detinut de "Fifty Shades of Grey", scrisa de E.L. James, a anuntat CNN, bazandu-se pe un calsament stabilit de site, relateaza News.ro.La…

- Michelle Obama, fosta Prima Doamna a Americii, povestește in autobiografia „Becoming” un momentu delicat, care i-a marcat liceul. Modul in care a reacționat, insa, este o lecție de viața pentru orice tinar aflat la inceput de drum și pentru noi toți. Michelle Obama a terminat 12 clase la Liceul Whitney…

- Michelle Obama, cea ramasa in istorie ca prima Prima Doamna de culoare a Americii, implineste la 17 ianuarie varsta de 55 de ani. Michelle Obama este o femeie iubita și respectaa de oameni și chiar daca nu se mai afla la Casa Alba, ea inca se bucura de atenția celor din jur.

- Michelle Obama este originara din Chicago, Illinois si azi implineste 55 de ani! A ramas in istorie ca fiind Prima Doamna de culoare a Statelor Unite. Este soția celui de-al patruzeci și patrulea președinte al Statelor Unite al Americii, Barack Obama.

- Volumul „Becoming”, scris de Michele Obama, drama „Annihilation”, regizata de Alex Garland, si piesa „Apeshit”, cantata de Beyonce si Jay-Z, ocupa primul loc in listele de carti, filme si melodii preferate de Barack Obama in 2018, scrie news.ro.Asa cum obisnuieste inca din perioada in care…