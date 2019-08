Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Antibiotice Iasi a inregistrat in primul semestru al acestui an un profit brut de 24,923 milioane lei, mai mare cu 20% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, si un profit net in valoare de 22,32 milioane lei, in crestere cu 11%, conform datelor remise joi Bursei de Valori…

- O noua transa de obligatiuni NE Property BV, in valoare de 500 de milioane de euro, intra pe 1 august la tranzactionare pe piata reglementata la vedere a Bursei de Valori Bucuresti. "Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca obligatiunile corporative emise de NE Property BV intra la tranzactionare…

- OMV Petrom a afisat un profit net in crestere cu 53% dupa primele sase luni ale acestui an, rezultatul net fiind de 1,975 miliarde de lei, fata de 1,288 miliarde de lei in perioada similara a anului trecut, potrivit rezultatelor financiare transmise miercuri Bursei de Valori Bucuresti. În trimestrul…

- Teraplast, unul dintre cei mai mari producatori de materiale de constructii din Romania, a raportat in primul semestru un profit net de 14,66 milioane lei, mai mare cu 39% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit rezultatelor transmise Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- Capitalizarea companiilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a coborat cu 0,8% in aceasta saptamana, la 169,3 miliarde de lei, insa valoarea tranzactiilor a urcat cu aproape 14% fata de saptamana precedenta, ajungand la 173,09 milioane de lei, potrivit statisticilor BVB.…

- Motivul pare a fi unul cat se poate de simplu: agricultura duduie, iar marii fermieri investesc zeci de milioane de euro in retehnologizarea parcului de utilaje, ori in achiziționarea unuia, daca vorbim de fermieri care se afla la inceput de drum. Producatorul italian de utilaje agricole Maschio Gaspardo…

- Valoarea tranzactiilor realizate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat, in perioada 20 - 24 mai 2019, un recul de aproape 30% fata de saptamana precedenta, in timp ce pe sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) a consemnat un avans de 82%, potrivit statisticilor…