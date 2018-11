Stiri pe aceeasi tema

- Sacrificiu suprem facut de o mama din Marea Britanie. Aceasta a refuzat sa faca tratamentul pentru cancer pentru a-și salva bebelușul nenascut. Gemma Nuttall a fost depistata cu cancer ovarian cand era insarcinata. Femeia a refuzat insa sa urmeze tratamentul, pentru ca i-ar fi pus in pericol viața bebelușului…

- F. T. Ieri dimineața, in jurul orei 7,30, pe DN 1, in zona localitații Paulești, pompierii de la Descarcerare și personalul medical de la SMURD au fost solicitați sa intervina pentru a scoate dintre fiarele contorsionate ale unui Matiz trei persoane: o femeie in varsta de 73 de ani, fiica acesteia,…

- Carmina este o adolescentE care a fost crescutE de mama ei cum a putut mai bine. Carmina se bucurE de dragostea ambilor pErinti, iar Liviu Varciu xi Ami Teiceanu fac tot ce le stE in putintE pentru binele fiicei lor.

- Oana Turcu revine la Antena Stars, pe 2 septembrie, cu un nou sezon al emisiunii „Refresh by Oana Turcu“, iar primele invitate sunt Nico si fiica ei, Andra. Cele doua au o relație speciala și nu se sfiesc sa dezbata impreuna cu Oana Turcu cele mai picante amanunte din viața lor. Nico marturisește ca,…

- SOLUTIE… Instanta Judecatoriei Husi i-a respins fiicei surdo-mute a asistentei medicale de la Spitalul Husi, decedate de curand, ca urmare a unei boli nemiloase, cererea prin care solicita protectie impotriva concubinului mamei. In ciuda relatarii, prin intermediul tatalui sau natural, a unor episoade…

- "M-am casatorit devreme, m-am indragostit de profesorul meu de la Universitate, care era cu 15 ani mai mare decat mine. Primul an a fost un basm, literamente ma purta in brațe, iar apoi a devenit extrem de plictisitor. S-au inceput pretențiile ca nu știu sa gatesc, ca cheltui prea mult, ca ma imbrac…