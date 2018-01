Stiri pe aceeasi tema

- Sorina Pintea este propunerea pentru functia de ministru al Sanatatii in Guvernul condus de Viorica Dancila. Sorina Pintea este membru al Partidului Social Democrat PSD din 2009 prezent, conform http: alegeriparlamentare2016.ro. STUDIILicenta Economie, Universitatea "Babes Bolyai" Cluj Napoca, 1984…

- Lucian Sova, propunerea pentru functia de ministru al Transporturilor in Guvernul condusa de Viorica Dancila, detine, potrivit declaratiei de avere completata lin anul 2017, un teren agricol de 10.000 mp in comuna Limanu, judetul Constanta, cumparat in anul 2006, un apartament de 44 mp in Bucuresti,…

- CINE ESTE BOGDAN COJOCARU. Bogdan Petru Cojocaru este in acest moment seful organizatiei de Tineretului Social Democrat Iasi, dar si consilier judetea PSD. Potrivit ultimei declaratii de avere, Cojocaru...

- Cine este Nicolae Burnete, propus la Ministerul Cercetarii, in locul lui Lucian Georgescu. Este membru al Consiliului Facultatii de Mecanica din cadrul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca si din 2001 este profesor universitar la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca. In 2012, a indeplinit functia…

- Andrusca Danut, ministrul Economiei s a nascut la 19 ianuarie 1969, potrivit www.cdep.ro. Este absolvent al Facultatii de Stiinte Economice din cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi 2001 . A detinut functiile de director general al S.C. ANDORIX 1991 1994 si al S.C. ULPROD 1993 2014 , administrator…

- George Ivascu, propus de PSD pentru functia de ministru al Culturii, este actor, regizor, dar si manager si fondator al Teatrului Metropolis din Bucuresti, fiind un sustinator si promotor al tinerei generatii de creatori.

- Danut Andrusca, propus de PSD pentru functia de ministru al Economiei, a fost director general la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare (RAAN) din Drobeta Turnu Severin, iar rezultatele obtinute l-au propulsat la conducerea Cupru Min SA.

- Sorina Pintea a fost votata de Comitetul Executiv al PSD si este propunerea pentru functia de ministru al Sanatatii. Economist de profesie, ea a fost in ultimii ani managerul Spitalului Judetean de Urgenta din Baia Mare.

- Anton Anton (69 ani), deputat ALDE, a fost propus ministru al Energiei, dupa ce Toma Petcu, actualul ministru, si-a anuntat intentia de a se retrage din functie din motive de sanatate. Aproape intreaga sa cariera s-a bazat pe activitati didactice, fiind proesor conducator de doctorat la Universitatea…

- O petitie pentru sustinerea lui Liviu Pop in functia de ministru al Educatiei a fost initiata in spatiul online. Initiatorul acesteia afirma ca poate oficialul „a utilizat regionalisme fonetice cu sonoritati buclucase", dar a „demarat schimbarea in bine a sistemului preuniversitar".

- Președintele Klaus Iohannis a acceptat s-o desemneze pentru funcția de prim ministru pe Viorica Dancila - varianta propusa de coaliția PSD-ALDE. Pentru a-și incepe oficial mandatul, Dancila trebuie sa fie validata și de parlament.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis a ales stabilitatea prin desemnarea Vioricai Dancila in functia de prim-ministru. ‘Presedintele a acceptat, asa cum ati vazut, propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru…

- Viorica Dancila este nominalizarea PSD pentru functia de prim-ministru, dupa demisia lui Mihai Tudose. Aceasta este sefa organizatiei Partidului Social Democrat, la nivel national si activeaza ca europarlamentar. Viorica Dancila este din judetul lui Dragnea- Teleorman si a absolvit in 1998 Institutul…

- Chiar in aceste momente , Klaus Iohannis a anuntat ca Viorica Dancila va fi noul premier al Romaniei. Presedintele a declarat ca a acceptat propunerea facuta din partea coalitiei de guvernare si a mai subliniat ca a decis sa mai acorde o sansa celor din PSD. Ultima actualizare: Miercuri,…

- Ce atribuții are un premier interimar. Fostul premier Mihai Tudose a renunțat la funcția de prim-ministru, iar președintele Klau Iohannis i-a acceptat demisia. Decizia a fost luata luni seara, dupa ce PSD a votat in ședința Comitetului Executiv din 15 ianuarie a votat pentru retragerea sprijinului politic.…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de prim ministru, se afla la aceasta ora în biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților. Întâlnirea dintre cei doi are loc înainte de consultarile de la Palatul Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri,…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de prim ministru, se afla la aceasta ora in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților, informeaza Antena3.Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri, consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier, seful statului…

- PES activists Romania iși manifesta susținerea fața de nominalizarea de catre Partidul Social Democrat a Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru al Romaniei.Viorica Dancila este un politician echilibrat și un om de echipa, cu deschidere și ințelegere pentru viziunea social-democrației…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat marti seara ca este prima oara in istoria PSD cand un candidat pentru functia de premier, Viorica Dancila, ia toate voturile in Comitetul Executiv National al partidului, iar desemnarea unei femei in functia de prim-ministru va schimba…

- "Am avut sedinta CExN, in urma deciziei de aseara, pentru a discuta si stabili impreuna care este propunerea noastra de prim-ministru care va fi inaintata presedintelui Romaniei. A fost o procedura noua in CExN, in care au fost mai multe propuneri, cei care au propus si-au sustinut propunerile respective,…

- Conducerea PSD a decis marti sa o propuna pe Viorica Dancila, europarlamentar, pentru functia de premier. Viorica Dancila este europarlamentar din 2009, fiind membra PSD din 1996, cand a aderat la partid in Teleorman, judet condus multa vreme de Liviu Dragnea. Detalii despre Viorica Dancila - aici .…

- Vasilica Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, are 54 de ani si este europarlamentar PSD din anul 2009. Dancila detine, din anul 2015, si functia de presedinte al Organizatiei Femeilor Social-Democrate. Viorica Dancila s-a nascut la 16 decembrie 1963 in Rosiorii de Vede si a devenit…

- 'Au fost doua propuneri si ceea ce mi-am dorit este sa nu se imparta voturile in CExN si sa mergem mai departe cu cel care sa aiba, din punctul de vedere al CExN, tot sprijinul', a precizat Ecaterina Andronescu. Propunerea a fost onoranta, a spus Ecaterina Andronescu, la Antena 3. Cu privire…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier, potrivit unor surse politice. Conform surselor citate, in CExN al PSD s-a inregistrat doar o abtinere fata de aceasta propunere. Viorica Dancila este presedintele Organizatiei de femei a PSD si liderul europarlamentarilor…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier al Guvernului Romaniei.Potrivit unor surse Ecaterina Andronescu ar fi fost o alta propunere pentru functia de premier, insa aceasta a refuzat nominalizarea.Curriculum VitaeFormare titluri si diplome 2004 2006 : invatamant…

- Presedintele Klaus Iohannis se va consulta miercuri, la Palatul Cotroceni, cu partidele si formatiunile parlamentare in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru. Presedintele Klaus Iohannis a trimis marti o scrisoare presedintilor partidelor si formatiunilor politice…

- Lovitura pentru PSD! Demisia lui Mihai Tudose, dar si propunerea de premier interimar au ajuns la Cotroceni, pe masa presedintelui Klaus Iohannis. Acestas ar fi refuzat insa ca vicepremierului Paul Stanescu sa preia functia de prim-ministru interimar. Surse au declarat ca seful statului ar fi, insa,…

- Senatorul PSD Claudiu Manda a anuntat ca, in cadrul ședinței de maine, conducerea social-democratilor va discuta pentru a decide cine va fi propunerea partidului pentru functia de prim-ministru. Intrebat la finalul sedintei CExN daca Mihai Fifor este o varianta de prim-ministru, Claudiu…

- Senatorul PSD Claudiu Manda a anuntat ca, marti dimineata, conducerea social-democratilor va discuta pentru a decide cine va fi propunerea partidului pentru functia de prim-ministru. Intrebat la finalul sedintei CExN daca Mihai Fifor este o varianta de prim-ministru, Claudiu Manda a raspuns:…

- Vicepremierul Paul Stanescu, actual ministru al Dezvoltarii, ar putea fi propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru, dupa demisia lui Mihai Tudose. Premierul Tudose și-a prezentat demisia, luni seara, dupa votul prin care Comitetul Executiv Național al PSD a votat retragerea spirijinului…

- Vicepremierul Paul Stanescu, actual ministru al Dezvoltarii, ar putea fi propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru, dupa demisia lui Mihai Tudose.Premierul Tudose și-a prezentat demisia, luni seara, dupa votul prin care Comitetul Executiv Național al PSD a votat retragerea spirijinului…

- In mai putin de o jumatate de ora va incepe Comitetul Executiv al PSD in care se va decide soarta premierului Mihai Tudose. De fapt, vorbim aici despre transarea conflictului dintre Tudose si Dragnea, dupa ce premierul a cerut ca Ministerul de Interne sa demisioneze. Presa centrala vorbeste deja…

- Intrebat daca functia sa de ministru este printre cele posibil remaniabile, Teodor Melescanu a raspuns: „In legatura cu remaniabilii, orice membru din Guvern este remaniabil, m-ati intrebat daca se refera la mine. Din acest punct de vedere, insa, nu pot sa va dau un raspuns, ca nu eu ma remaniez. Va…

- Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tanase, numit recent in funcția de ministru al Justiției, afirma ca a acceptat aceasta funcție dat fiind faptul ca nu este deacord cu „foarte multe lucruri din acest sector". Mai mult, acesta spune ca „fiecare trebuie sa foloseasca orice oportunitate…

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale Alexandru Tanase a revenit miercuri, 10 ianuarie, in functia de ministru al Justitiei. El a comunicat ca intentioneaza sa faca schimbari in domeniu.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat luni seara, dupa sedinta Comitetului Executiv National al social-democratilor, ca senatorul Ioan Deneș este propunerea pentru functia de ministru al Apelor si Padurilor. „Am avut o sedinta a Comitetului Executiv National, pe care am convocat-o saptamana trecuta,…

- Senatorul Ioan Denes este propunerea PSD pentru functia de ministru al Apelor si Padurilor, a anuntat presedintele partidului, Liviu Dragnea, luni seara, dupa sedinta Comitetului Executiv National al social-democratilor. (continua) AGERPRES

- Premierul Mihai Tudose a declarat luni, dupa sedinta CEx, ca a lansat ideea restructurarii Guvernului, in sedinta de luni, dar va discuta in detaliu in sedinta de la finalul lunii de la Iasi.

- Ioan Deneș Senatorul Ioan Denes este propunerea PSD Bistrita pentru functia de ministru al Apelor si Padurilor, votul urmand sa fie dat in sedinta Consiliului National Executiv al PSD, au declarat surse politice pentru Mediafax. Ioan Deneș este la al doilea mandat de senator. In 2012 a intrat in Parlament…

- Senatorul PSD de Bistrița-Nasaud Ioan Deneș este propunerea formulata in ședința Comitetului Executiv al PSD pentru a prelua funcția de ministru al Padurilor și al Apelor, funcție devenita vacanta prin demisia Doinei...

- Senatorul PSD de Bistrita Nasaud Ioan Denes este propunerea formulata in sedinta Comitetului Executiv al PSD pentru a prelua functia de ministru al Padurilor si al Apelor, functie devenita vacanta prin demisia Doinei Pana informeaza Digi24.ro. .Ioan Denes este la al doilea mandat de senator. In februarie…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste, luni, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor, social-democratii urmand sa discute si oportunitatea unei restructurari mai ample a guvernului, precum si nemultumirile din partid. ”Sedinta…

- Fostul ministru al Sanatatii in Cabinetul Ciolos, Vlad Voiculescu, comenteaza intr-o postare pe Facebook raspunsul presedintilor celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, la comunicatul Departamentului de Stat al SUA pe tema legilor justitiei, el incepand prin a spune ca a citit…

- Senatorii PMP au parasit, miercuri, sala de plen, in semn de protest fața de hotararea majoritații de a nu discuta despre comunicatul semnat de președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu și Liviu Dragnea, ca reacție fața de poziția Departamentului de Stat al SUA privind…

- Sedinta de plen a Senatului a fost suspendata miercuri dupa ce grupurile PNL, USR si PMP au parasit sala în semn de protest fata de declaratia transmisa, în numele Parlamentului, de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu catre Departamentul de Stat al SUA privind legile justitiei.…

- Judecatorii pot fi numiți, la cererea motivata, in funcția de procuror la parchetele de pe langa judecatorii, iar procurorii in funcția de judecator la judecatorii, prin decret al Președintelui Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea condițiilor prevazute de…

- M am nascut in Constanta, la 11 martie 1936. Dupa clasa I a la Scoala Germana si alti trei ani la Scoala nr. 5 din Constanta, am absolvit clasele gimnaziale ale Liceului "Brukenthalldquo; din Sibiu, in 1950, si Liceul Colegiul National "Mircea cel Batranldquo; din Constanta, in anul 1954. Am urmat apoi…

- Pana la 19 decembrie curent va fi evaluata activitatea fiecarui ministru, dar și a reprezentanților Partidului Democrat (PD) delegați in instituțiile de stat. Cei care nu și-au pliat agenda „conform așteptarilor cetațenilor” pot fi chiar demiși pana la Anul Nou. O asemenea dispoziție a fost data de…

- Potrivit expunerii de motive, „in conditii speciale, un functionar public poate ocupa temporar o functie de conducere fara a fi promovat prin concurs, prin numire in functie de catre persoana care are competenta numirii in functia publica, pe o perioada de maximum 6 luni intr-un an calendaristic,…

- Politicianul Shinzo Abe a fost reales miercuri in funcția de prim-ministru al Japoniei de catre Camera Reprezentanților a parlamentului nipon, dupa ce blocul politic conservator pe care il conduce a caștigat alegerile legislative din 22 octombrie și inaintea unei importante vizite a președintelui…