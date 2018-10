Bine scris, ateliere de caligrafie in era digitala. Cat costa si la cat ajunge investitia?

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca in sedinta extraordinara a Consiliului General al Capitalei se va vota proiectul care prevede achizitia a 100 de tramvaie noi in Bucuresti. Investitia se ridica la aproximativ 220 de milioane de euro, bani care provin din fonduri...

- Consilierul premierului, Darius Valcov, sustine ca, desi Comisia Europeana aloca Romaniei 150 milioane de euro pentru studiile, constructia si dotarea a trei spitale, aceste fonduri ar fi insuficiente, pentru ca tot studiile arata ca ele ar costa 1,2 miliarde euro. Din acest motiv, statul a ales sa…

- Tesla a introdus joi o noua versiune a sedanului Model 3, care ar urma sa aiba o autonomie de pana la 260 de mile (418 kilometri) la o singura incarcare si un pret de pornire de 45.000 de dolari, transmit Bloomberg, MarketWatch si Reuters. Perioada de livrare este de sase-zece saptamani, astfel…

- Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani, institutie aflata in subordinea Primariei, a scos la licitatie elaborarea unui proiect tehnic in vederea reabilitarii aleilor din Gradina Publica.

- Primaria Municipiului Constanta monteaza in aceste zile, in toate zonele din oras, 3.000 de cosuri noi de gunoi, 1.000 de bancute si 200 de dispozitive pentru deseuri canine. Operatiunea a inceput deja, prima oprire a fost facuta in parcul Tabacarie, unde angajatii de la Serviciul Amenajari Urbane au…

- Investitia este realizata de Consiliul Judetean Galati, cu finantare din bugetul propriu al institutiei. Constructorul Midanne Invest Grup SRL promite ca noul si futuristul muzeu de arta vizuala din Galati va fi gata in 18 luni, respectiv in mai-iunie 2020.

- AFI Brasov este situat in centrul orasului, pe locul fostei uzine Hidromecanica. Este o investitie de 60 de milioane de euro si se va deschide in 2019. O noutate pentru un mall din Brasov este o terasa de mari dimensiuni ce va oferi o panorama spectaculoasa spre Muntele Tampa. Investitia va oferi si…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis miercuri Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica si pentru completarea…